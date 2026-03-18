닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 중동·아프리카

“한명씩 끝까지 쫓는다”…이스라엘, 이란 지도부 겨냥 저인망식 궤멸 작전

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005478

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:10

지난달 28일 공습 시작 이래 이란 정권 구성원 수천명 제거
IRAN-CRISIS/RED CRESCENT <YONHAP NO-0101> (REUTERS)
17일(현지시간) 이란 테헤란에서 미국과 이스라엘의 공습으로 파괴된 건물 주변에서 적십자 구조대가 구조 작업을 하고 있다./로이터 연합
이스라엘이 압도적인 정보력과 정밀 타격 기술을 동원해 상대를 궁지로 몰아넣는 저인망식으로 이란 정권의 핵심 지도부와 보안 전력을 제거하고 있다는 것으로 17일(현지시간) 전해졌다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 전날 밤 이란의 안보수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장을 사살했다고 발표했다. 같은 날 바시즈 민병대 수장인 골람레자 솔레이마니 총지휘관도 함께 제거한 것으로 전해졌다.

이스라엘은 지난달 28일 이란 공습을 시작한 이래 미국과 함께 이란의 최고지도자를 비롯해 정권 구성원 수천명을 살해했다.

17일 월스트리트저널(WSJ)이 입수한 상세 표적 목록 및 전투 피해 보고서에 따르면 이스라엘은 이란 보안군을 약화시키기 위해 그들을 본부에서 집결지로, 다시 다리 밑 은신처까지 몰아가며 끈질기게 압박하고 있다.

이를 통해 그들의 활동을 방해하고 이란 측에 공권력 행사자들이 제거되고 있다는 것을 이란 국민에게 보여주려 하고 있다.

이스라엘은 이날까지 약 1만 발의 포탄을 이란 내 수천개 목표물에 투하했다. 그중 2200발 이상은 이란혁명수비대, 바시즈 민병대 등 군 병력을 겨냥했다. 이스라엘은 해당 공격으로 수천명의 사상자가 발생한 것으로 보고 있다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“누구의 도움도 필요 없다”…트럼프, 동맹 거부에 ‘각자도생’ 안보 질서 선언

키오스크에 카드 두고 갔더니 도둑 결제…7명 무단사용 논란

이란 ‘실질적 수장’ 라리자니의 최후…이스라엘 참수 전략과 호르무즈의 안개

美 국방차관 “군사자산 재배치, 美 강점”…사드 중동 차출설 속 ‘전략적 유연성’ 공식화

정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

李대통령 “코리아 디스카운트 끝낸다…지정학적 리스크는 과장”

강훈식 특사, UAE서 원유 1800만 배럴 추가 확보…한국 ‘최우선 공급’ 약속

지금 뜨는 뉴스

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집

아카데미에 등장한 ‘신라면’…케데헌 감독 라면 먹방 포착

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까