“한명씩 끝까지 쫓는다”…이스라엘, 이란 지도부 겨냥 저인망식 궤멸 작전

지난달 28일 공습 시작 이래 이란 정권 구성원 수천명 제거

IRAN-CRISIS/RED CRESCENT <YONHAP NO-0101> (REUTERS) 0 17일(현지시간) 이란 테헤란에서 미국과 이스라엘의 공습으로 파괴된 건물 주변에서 적십자 구조대가 구조 작업을 하고 있다./로이터 연합

이스라엘이 압도적인 정보력과 정밀 타격 기술을 동원해 상대를 궁지로 몰아넣는 저인망식으로 이란 정권의 핵심 지도부와 보안 전력을 제거하고 있다는 것으로 17일(현지시간) 전해졌다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 전날 밤 이란의 안보수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장을 사살했다고 발표했다. 같은 날 바시즈 민병대 수장인 골람레자 솔레이마니 총지휘관도 함께 제거한 것으로 전해졌다.이스라엘은 지난달 28일 이란 공습을 시작한 이래 미국과 함께 이란의 최고지도자를 비롯해 정권 구성원 수천명을 살해했다.17일 월스트리트저널(WSJ)이 입수한 상세 표적 목록 및 전투 피해 보고서에 따르면 이스라엘은 이란 보안군을 약화시키기 위해 그들을 본부에서 집결지로, 다시 다리 밑 은신처까지 몰아가며 끈질기게 압박하고 있다.이를 통해 그들의 활동을 방해하고 이란 측에 공권력 행사자들이 제거되고 있다는 것을 이란 국민에게 보여주려 하고 있다.이스라엘은 이날까지 약 1만 발의 포탄을 이란 내 수천개 목표물에 투하했다. 그중 2200발 이상은 이란혁명수비대, 바시즈 민병대 등 군 병력을 겨냥했다. 이스라엘은 해당 공격으로 수천명의 사상자가 발생한 것으로 보고 있다.