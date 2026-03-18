네이버, AMD와 AI 인프라 동행…하이퍼클로바X 고도화 나선다

최적화된 고성능 GPU 구축 위해 협력
연구 생태계 확대도 지원
18일 네이버와 AMD는 경기도 성남시 네이버 제2사옥 1784에서 주요 경영진이 참석한 가운데 'AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
이번 협약은 다양한 인프라 환경에서 AI 기술을 유기적으로 연결하고 기술 유연성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 양사는 먼저 네이버의 LLM(거대언어모델) '하이퍼클로바X'에 최적화된 고성능 GPU(그래픽처리장치) 연산 환경 구축을 위한 기술 협력을 강화한다. 이를 통해 AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 공동으로 고도화한다는 계획이다.
양사는 연구 생태계 확대에도 나선다. 학계 연구진에게 AI 컴퓨팅 자원을 제공하고 공동 연구 프로젝트를 추진함으로써 다양한 인프라 기반에서 폭넓은 AI 연구성과가 창출될 수 있도록 지원할 예정이다.
최수연 네이버 대표는 "AMD와의 협력은 네이버의 기술적 다양성을 확보하고 AI 인프라 경쟁력을 높이는데 의미 있는 계기가 될 것"이라며 "양사는 네이버클라우드와 AI 서비스 전반에서 AMD 플랫폼의 활용 가능성을 함께 넓혀가며, 차세대 기술 스택과 서비스 구현을 위한 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
리사 수 AMD CEO는 "세계 최고 수준의 AI 역량과 클라우드 플랫폼을 갖춘 네이버는 AMD의 차세대 AI GPU 기술을 혁신적으로 구현할 수 있는 최적의 파트너"라며 "양사가 함께 전 세계 연구자와 기업, 개발자들이 신뢰할 수 있는 개방형 AI 생태계를 구축해 나가길 기대한다"고 말했다.