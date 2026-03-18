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네이버, AMD와 AI 인프라 동행…하이퍼클로바X 고도화 나선다

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:28

18일 성남 사옥서 MOU 체결
최적화된 고성능 GPU 구축 위해 협력
연구 생태계 확대도 지원
[사진1] 네이버-AMD 인프라 협력
18일 네이버 1784 사옥에서 최수연 네이버 대표(왼쪽)와 리사 수 AMD CEO가 MOU를 체결했다./네이버
네이버가 글로벌 반도체 기업 AMD와 손잡고 인공지능(AI) 인프라 협력을 본격화한다.

18일 네이버와 AMD는 경기도 성남시 네이버 제2사옥 1784에서 주요 경영진이 참석한 가운데 'AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약은 다양한 인프라 환경에서 AI 기술을 유기적으로 연결하고 기술 유연성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 양사는 먼저 네이버의 LLM(거대언어모델) '하이퍼클로바X'에 최적화된 고성능 GPU(그래픽처리장치) 연산 환경 구축을 위한 기술 협력을 강화한다. 이를 통해 AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 공동으로 고도화한다는 계획이다.

[사진2] 네이버-AMD 인프라 협력
석상옥 네이버랩스 대표(왼쪽)가 네이버랩스의 디지털트윈과 비전 측위 기술이 결합된 실내 AR 내비게이션 서비스를 리사수 CEO(가운데)와 최수연 대표(오른쪽)에게 시연하고 있는 모습./네이버
네이버는 자체 개발한 LLM부터 데이터센터, 클라우드 인프라, 대규모 이용자 서비스까지 전 과정을 독자 기술로 연결할 수 있는 세계적 수준의 AI 풀스택 역량을 보유하고 있다. 이 같은 기술력을 바탕으로 AMD의 차세대 인프라를 실제 서비스 환경에서 구현하고 확장하는 핵심 파트너 역할을 수행할 계획이다.

양사는 연구 생태계 확대에도 나선다. 학계 연구진에게 AI 컴퓨팅 자원을 제공하고 공동 연구 프로젝트를 추진함으로써 다양한 인프라 기반에서 폭넓은 AI 연구성과가 창출될 수 있도록 지원할 예정이다.

최수연 네이버 대표는 "AMD와의 협력은 네이버의 기술적 다양성을 확보하고 AI 인프라 경쟁력을 높이는데 의미 있는 계기가 될 것"이라며 "양사는 네이버클라우드와 AI 서비스 전반에서 AMD 플랫폼의 활용 가능성을 함께 넓혀가며, 차세대 기술 스택과 서비스 구현을 위한 협력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

리사 수 AMD CEO는 "세계 최고 수준의 AI 역량과 클라우드 플랫폼을 갖춘 네이버는 AMD의 차세대 AI GPU 기술을 혁신적으로 구현할 수 있는 최적의 파트너"라며 "양사가 함께 전 세계 연구자와 기업, 개발자들이 신뢰할 수 있는 개방형 AI 생태계를 구축해 나가길 기대한다"고 말했다.

[사진4] 네이버-AMD 인프라 협력
네이버1784에 마련된 3D 콘텐츠 전문 제작 스튜디오 '모션·비전스튜디오'에서 최수연 네이버 대표(왼쪽)와 리사 수 AMD CEO가 버추얼 콘텐츠 제작 시연을 하고 있는 모습./네이버
김영진 기자

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