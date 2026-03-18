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[포토] 취재진 질문에 답하는 이인선 국민의힘 대구시당위원장

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:54

이인선 국민의힘 대구시당위원장이 18일 국회 당대표실에서 대구시장 경선 관련 장동혁 대표와 면담을 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다.
이병화 기자

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