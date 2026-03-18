저PBR 공개·중복상장 제한…금융위, 자본시장 개편 시동

저평가 기업 시장 공개로 밸류업 압박

코스닥 2개 리그·불공정거래 대응 강화

clip20260318165244 0 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다./연합뉴스.

"저PBR(주가순자산비율) 기업 리스트를 공개하고, 모회사와 자회사의 중복상장을 원칙적으로 제한하겠다. 코스닥 시장은 2개 리그 체계로 재편하고, 주가조작 등 불공정거래 대응 권한도 대폭 강화하겠다."이억원 금융위원장은 18일 청와대에서 열린 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회'에서 자본시장 구조 개편과 시장질서 확립 방안을 이같이 제시했다.금융당국은 먼저 시장에서 저평가 상태가 장기간 이어지는 기업들을 공개 대상으로 삼아 기업가치 제고를 유도할 방침이다. 이른바 '네이밍 앤드 셰이밍' 방식으로 시장의 감시 기능을 강화해 기업들의 자발적인 개선 노력을 유도하겠다는 취지다.모회사와 자회사가 동시 상장하면서 일반 주주 권익이 훼손되는 사례를 막기 위해 관련 기준을 구체화하고 심사 문턱도 높여 원칙적으로 이를 제한한다. 자회사 상장 과정에서 기존 주주 가치가 희석되는 문제를 차단하겠다는 의미다.코스닥 시장은 '성숙한 혁신기업'과 '성장 중인 기업'으로 구분하는 2개 리그 구조로 개편한다. 기업이 성장 단계에 따라 리그를 이동할 수 있도록 해 시장의 경쟁력과 역동성을 높이겠다는 구상이다.주가조작 등 시장 교란 행위에 대응하기 위해 합동 대응단을 확대하고 통신조회권과 특별사법경찰의 인지수사권 등 조사 권한도 보강하기로 했다.한편 최근 중동발 지정학적 리스크와 관련해서는 100조원 규모 이상의 시장 안정 프로그램을 가동하고 있으며, 사태 장기화에 대비한 추가 확대 방안도 이미 마련해 둔 상태라고 밝혔다.