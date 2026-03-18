AI 메모리 협력 MOU 후…이재용-리사 수, 승지원서 만찬

앞서 평택캠퍼스서 HBM4 공급, 파운드리 협력 논의 등 발표

(사진1) 이재용 회장 AMD 만찬 (1) 0 이재용 회장(오른쪽)이 18일 서울 이태원동 승지원에서 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만찬에 앞서 술잔을 들고 기념 촬영을 하고 있다. /삼성전자

삼성 승지원 0 만찬이 진행된 이태원동 승지원. /최인규 기자

clip20260318190220 0 이재용 회장이 탑승한 차가 승지원에 들어서고 있다. /최인규 기자

이재용 삼성전자 회장과 리사 수 AMD CEO가 18일 서울 이태원에서 만찬 회동을 했다. 이 자리에는 삼성전자 반도체(DS) 부문 경영진들도 함께 했으며, 리사 수 CEO는 오후 내내 삼성 관련 일정을 소화하며 AI 반도체 협력을 공고히 하는데 의견을 같이한 것으로 알려졌다.이날 이태원에 위치한 승지원에는 삼성전자 경영진이 먼저 도착했으며, 이어 이재용 회장이 오후 6시께 도착, 곧이어 수 CEO가 들어서 만찬이 시작됐다.이날 일정은 오후 삼성전자 평택캠퍼스에서 삼성전자와 AMD가 차세대 AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력을 확대하기 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 이뤄졌다. 평택캠퍼스에서 전영현 부회장과 수 CEO의 만남이 먼저 이뤄졌으며, 이후 이 회장과의 만찬이 이어진 것이다. 승지원은 삼성의 영빈관에 해당하는 곳으로 이 회장이 마크 저커버그 메타 CEO 등을 이 곳에서 만났다.앞서 평택에서는 삼성전자가 AMD에 고대역폭메모리(HBM)4를 공급한다는 발표가 있었다. 또한 파운드리 부문에서도 협력을 논의할 것이라고 밝혀, 이 자리에서 구체적인 이야기가 오갔을지가 관심사다.이날 참석자들은 모두 차로 승지원 안 까지 이동했기 때문에 모습을 볼 수는 없었으나, 삼성 측이 공개한 사진에 따르면 이 회장과 수 CEO는 샴페인잔을 들고 만남을 기념하는 등 화기애애한 분위기가 조성됐음이 확인됐다.업계에서는 삼성전자가 AMD와 파운드리 협력까지 강화한다면 가동률을 높이고 흑자 전환하는데 상당한 동력이 될 것으로 보고 있다.