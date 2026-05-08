나는솔로 28기 영호, 옥순과 5월 31일 재혼

나는솔로 0 /28기 영호 인스타그램

연애 예능 프로그램 나는 솔로 28기에서 인연을 맺은 영호와 옥순이 오는 31일 재혼한다.두 사람은 돌싱 특집으로 진행된 28기에 출연해 최종 커플로 이어졌으며 방송 이후에도 실제 연인 관계를 이어오다 결혼에 골인하게 됐다.28기 영호는 최근 자신의 인스타그램을 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 "이번 달 마지막 날, 제 인생을 함께할 소중한 사람을 만나 결혼을 하게 됐다"고 밝혔다.이어 "이런 소식을 전하는 것 자체가 혹여 또 한 번 부담을 드리는 건 아닐까 하는 마음에 많이 망설였다"며 "과거 비슷한 시기에 개인적인 일로 축하와 위로를 함께 받았던 기억이 있어 더욱 조심스럽고 송구한 마음이 크다"고 전했다.또 "그럼에도 불구하고 소식을 기다리시거나 궁금해하실 분들이 계실 것 같아 조심스럽게 글로 먼저 인사를 드린다"고 덧붙였다.영호는 방송 이후 두 사람을 응원해준 시청자들에게도 감사 인사를 전했다. 그는 "저희의 만남을 방영 중과 이후에도 따뜻하게 지켜봐 주시고 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 "그 응원과 마음 덕분에 지금까지 잘 걸어올 수 있었고 그 감사함은 오래도록 잊지 않고 살아가겠다"고 말했다.이어 "멀리서 생각해주시는 축하의 마음만으로도 저희에게는 충분히 큰 힘이 된다"며 "혹시 일정이 맞아 귀한 걸음이 가능하시다면 부담 없이 말씀 주시면 따로 정중히 연락드리겠다"고 밝혔다.마지막으로 그는 "다시 한 번 조심스러운 소식으로 인사드리게 되어 송구하다는 말씀을 전한다"며 끝을 맺었다.