닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 제조

매출 3배 뛴 마이크론…삼성·SK, 1Q도 ‘장밋빛’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260319010005883

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 03. 19. 17:55

글로벌 반도체 수요 힘입어 호실적
2030년까지 공급 부족에 장기 호황
삼성 36조·SK 30조 영업익 기대감
clip20260319175155
/마이크론
크게 늘어난 글로벌 반도체 수요가 미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 호실적으로 증명되면서 삼성전자·SK하이닉스의 올 1분기 실적도 비슷한 상승세를 탈 것이라는 기대감이 커지고 있다. 업계는 마이크론의 실적이 최근의 탄탄한 업황을 그대로 반영한 것으로 해석하고, HBM 시장에서 선두를 다투고 있는 삼성과 SK 역시 비슷한 실적을 낼 것으로 보고 있다. 삼성·SK 등은 메모리 반도체 공급 부족 현상이 2030년까지 지속할 것이며, 최근의 빅테크 기업들의 계약이 장기계약으로 진행되고 있다는 점과 함께 대형 투자를 통해 공급 여력을 확대하고 있다는 점을 앞세우고 있다.

19일 마이크론은 회계연도 2분기(지난해 12월~올해 2월) 매출이 지난해 동기 대비 296% 증가한 238억6000만 달러(약 35조5000억원)으로 집계돼 사상 최대치를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장의 예상치를 크게 웃도는 수치이며, 산제이 메흐로트라 최고경영자(CEO)는 "3분기에도 의미 있는 기록을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

공급 부족 사태가 이어지자 메모리 반도체 가격도 상승하는 추세지만, 업계에서는 그럼에도 가격보다는 물량 확보가 최우선이라고 보고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 "현재 메모리 시장은 고객사 수요 충족률이 여전히 60% 수준에 머물러 있어 가격보다 물량확보가 최우선되는 수급환경"이라고 분석했다. 그러면서 "삼성전자의 메모리 생산 능력을 감안할 때 사실상 2027년까지 완판됐을 것"이라고 추정했다.

최태원 SK그룹 회장은 최근 미국 새너제이에서 진행된 엔비디아 연례 개발자회의 GTC에서 기자들과 만나 "2030년까지 메모리 반도체 부족 현상이 지속될 것"이라고 전망한 바 있다.

이에 증권가에서 추정하는 삼성전자와 SK하이닉스의 1분기 추정 실적도 계속 상승하는 방향으로 조정되고 있다. 이날 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 올 1분기 예상 영업이익은 36조4489억원으로, 3개월 전 예상 대비 91.8% 증가했다. SK하이닉스는 30조6720억원으로 전망되는데, 이 역시 3개월 전 대비 83.7% 증가한 수치다.

엔비디아와 AMD 같은 '팹리스 양대산맥'으로부터의 수주도 이어지고 있다. 삼성전자는 최근 AMD에 HBM4를 우선 공급한다고 밝혔으며, SK하이닉스 역시 엔비디아의 '베라 루빈'에 HBM4를 공급할 예정이다.

장기계약도 이어지고 있다. 전영현 삼성전자 부회장은 전날 정기주주총회에서 "기존 연 단위 또는 분기 단위의 계약을 3년이나 5년 등 다년 공급 계약으로 추진하고 있다"고 언급했으며, 마이크론도 실적발표 컨퍼런스콜에서 '5년짜리 전략적 고객 계약을 체결했다'고 밝혔다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 행정부, 중동에 지상군 병력 수천명 추가 투입 검토…하르그섬 통제 가능성

전화 400통·폭발적 관심 “공포”…충주맨 김선태 밝힌 퇴직 후 심경

중동 에너지 심장부 연쇄 피격에 국제유가 급등…브렌트유 110달러 돌파

“현대戰은 전기와의 싸움”… K-배터리 눈독들이는 ‘펜타곤’

[단독]보스턴다이내믹스, 美 ‘AI 싱크탱크’ 합류…로봇 상업화 ‘속도戰’

이스라엘, 은신처 추적·정밀 타격·전화 위협까지…이란 지도부 제거 입체 작전

뮌헨 8강행, 맨시티·토트넘·뉴캐슬 ‘EPL팀 대거 탈락’

지금 뜨는 뉴스

펄어비스, 야심작 ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다

중국차 누가 사냐더니…‘가성비’ BYD, 누적 판매수 무려

“아미 환영” “연차 강요 분통”…BTS 컴백 광화문 온도차

전화 400통 “공포”…김선태 충추맨 퇴직 후 밝힌 심경

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집