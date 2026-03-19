독일, 에너지 위기 대비 천연가스 전략비축 추진

경제에너지장관 "비상 상황 대응 수단 필요"

GERMANY METALL INDUSTRY LABOR WORK <YONHAP NO-6617> (EPA) 0 카테리나 라이헤 독일 경제에너지부 장관이 13일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 산업의 미래를 위한 협력에 관한 고위급 회담 후 기자회견에서 발언하고 있다./EPA 연합

독일은 잠재적인 에너지 위기에 대비하기 위해 전략적 천연가스 비축 시스템 구축을 검토하고 있다.카테리나 라이헤 독일 경제에너지부 장관은 17일(현지시간) 기자회견에서 "우리는 시장에 의해 운영되는 천연가스 저장 사업과 외부 충격으로 인한 비상 상황에 대응할 수 있는 수단이 모두 필요하다"고 말했다고 도이체벨레(DW) 통신 등이 다음 날 보도했다.그는 시장 왜곡을 방지하고 에너지 시스템에 해를 끼치지 않게 하기 위해 시장 참여자들과 집중적으로 대화하고 있다고 설명했다.독일의 가스 자원은 저장 가능한 용량의 약 22% 수준만 시설에 채워져 있어 겨울을 앞두고 고갈에 대한 우려가 커지고 있다.게다가 최근 중동 분쟁이 발발한 영향으로 에너지 가격이 급등해 상황이 더 악화하고 있으며 이로 인해 기업들이 여름에 천연가스를 저장 시설에 비축할 유인이 줄고 있다.유럽연합(EU) 규정에 따라 회원국들은 올해 11월 1일까지 천연가스를 자국 저장 시설의 80% 이상, 겨울이 시작되기 전에는 약 90%까지 채워야 한다.해당 규정은 2022년 러시아가 우크라이나를 침공한 데 대한 대비의 일환으로 도입됐으며 최소 2027년까지 효력이 이어진다.