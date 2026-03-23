제14회 디아스포라영화제, 자원활동가 ‘디아이즈’ 모집… 4월 24일 접수 마감

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제14회 디아스포라영화제가 영화제의 가치를 공유하며 함께 축제를 만들어갈 자원활동가 ‘디아이즈(DIA-EYES)’를 모집한다.

‘디아이즈’는 ‘디아스포라의 눈’과 ‘디아스포라 이즈(Diaspora is)’라는 중의적 의미를 담고 있다. 자원활동가들이 영화제와 세상을 바라보는 ‘눈’이 되는 동시에, 그 자체로 영화제의 새로운 ‘정의’가 된다는 철학을 녹여낸 명칭이다.

이번 모집은 행사와 운영을 지원하는 운영팀, 상영관 운영 및 영사 보조, 게스트를 지원하는 상영관팀, 홍보와 행사 기록을 담당하는 홍보팀 등 총 3개 부문에서 진행된다. 만 19세 이상의 성인 중 한국어 소통이 원활하다면 국적에 관계없이 누구나 지원할 수 있다.

참 희망자는 오는 4월 24일까지 디아스포라영화제 공식 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 서류 심사와 면접을 거쳐 선발된 최종 합격자는 5월 8일 발표될 예정이다.

이혁상 프로그래머는 “자원활동가 디아이즈는 단순한 운영 보조를 넘어, 이주와 이산이 만들어낸 다채로운 문화적 풍경을 관객에게 전달하는 영화제의 핵심 파트너”라며 “경계를 허물고 새로운 연결의 가능성을 탐구하는 이번 영화제에 열정 있는 분들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.