신세계면세, LG전자 손잡고 ‘AI 물류’ 도입…인도 서비스 고도화

스마트팩토리 기술 접목해 전 과정 자동화·지능화

지난 18일 신세계디에프에서 진행된 신세계면세점 지능형 스마트 물류센터 구축 전략 발표회에서 이석구(왼쪽부터) 신세계디에프 대표이사와 정대화 LG전자 생산기술원장이 기념촬영을 하고 있다. 0 지난 18일 신세계디에프에서 진행된 신세계면세점 지능형 스마트 물류센터 구축 전략 발표회에서 이석구(왼쪽) 신세계디에프 대표이사와 정대화 LG전자 생산기술원장이 기념촬영을 하고 있다. / 신세계디에프

신세계면세점이 LG전자와 협력해 인공지능(AI) 기반 물류 시스템 구축에 나선다. 면세품 인도 과정의 속도와 정확도를 높여 고객 편의성 제고에 집중한다.20일 신세계면세점에 따르면 양사는 지난 18일 물류 운영 전반에 대한 진단 및 컨설팅을 진행하고, 면세 물류 특성을 반영한 최적의 시스템 구축 방안을 논의했다.신세계면세점은 LG전자의 스마트팩토리 구축 역량을 물류센터에 접목할 계획이다. 주문 단계부터 출하까지 전 과정에 걸쳐 지능화·자동화 솔루션을 단계적으로 구축한다. 면세업 특성상 고객이 출국 수개월 전부터 여러 차례 상품을 구매한 뒤 출국 시점에 맞춰 인도받는 구조인 만큼, 물류 운영의 정밀도가 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다는 판단이다.특히 AI 기반 실시간 데이터 연계를 통해 재고 배치와 작업 동선을 최적화하고, 이동형 로봇을 활용한 자동화 설비를 도입해 처리 속도와 정확도를 끌어올린다는 구상이다. 물류센터 설계 단계부터 향후 수요 확대까지 반영해 유연한 운영 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다.이와 함께 디지털 트윈 기반 관제 시스템을 도입해 설비와 작업 현황을 실시간으로 통합 관리하고, 결품을 사전에 감지하는 기능도 갖출 예정이다. AI 영상 기술을 활용한 안전관리 체계도 강화한다.김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄은 "면세 쇼핑은 고객의 출국 일정과 연계되는 만큼 물류 운영의 정확성과 속도가 무엇보다 중요하다"며 "이번 협력을 통해 고객 편의성과 서비스 경쟁력을 크게 높이고 면세 물류 운영에 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.