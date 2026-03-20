“트럼프, 이란에 지상군 투입” 미국인 65% 예상

찬성은 7% 그쳐…전쟁 반대 여론 59% 압도적 우세

로이터·입소스 조사…충돌 장기화에 정치적 부담 커져

Israel Iran US 0 이스라엘 예루살렘에서 19일(현지시간) 이란 미사일 공습 경보 사이렌이 울리자 시민들이 지하 터널로 대피하고 있다./AP 연합뉴스

미국인 다수는 도널드 트럼프 대통령이 이란에 지상군을 투입할 것으로 예상하면서도, 실제 투입에는 부정적인 입장을 보인 것으로 나타났다.로이터통신과 입소스가 19일(현지시간) 발표한 여론조사에 따르면 미국인의 65%는 트럼프 대통령이 이란과의 대규모 지상전에 병력을 투입할 것으로 본다고 응답했다. 반면 이에 찬성한다는 응답은 7%에 그쳤다.이번 조사는 미국 성인 1545명을 대상으로 진행됐으며, 오차범위는 ±3%포인트다. 트럼프 대통령의 국정 지지율은 40%로, 지난 2월 말 조사와 비교해 큰 변화는 없었다.앞서 로이터는 트럼프 행정부가 중동 작전 강화를 위해 수천 명 규모의 병력 추가 파병을 검토 중이라고 보도했다. 이는 유조선 보호를 위한 해·공군 투입이나 이란 해안 및 주요 원유 수출 거점에 병력을 배치하는 방안 등이 포함된 것으로 전해졌다.그러나 트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "어디에도 병력을 보내지 않을 것"이라며 지상군 투입 계획을 부인했다.중동에서는 약 3주간 이어진 충돌로 2000명 이상이 사망했으며, 미군 13명도 포함된 것으로 집계됐다.또한 이란과 이스라엘 간 에너지 시설을 겨냥한 보복 공격이 이어지면서 국제 유가가 급등하고, 글로벌 금융시장에도 부담이 커지고 있다. 인플레이션 재확산 우려도 제기된다.여론은 전쟁에 대해 부정적인 흐름이 뚜렷했다. 전체 응답자의 37%만 군사 행동을 지지했고, 59%는 반대했다.정치 성향별로는 공화당 지지층의 77%가 공습을 지지했지만, 민주당은 6%, 무당층은 28%에 그쳐 뚜렷한 차이를 보였다.지상군 투입에 대해서도 55%가 규모와 관계없이 반대한다고 답했다. 다만 공화당 지지층의 63%는 소규모 특수부대 파병에는 찬성하는 것으로 나타났다.이번 결과는 트럼프 대통령이 대선 당시 해외 군사 개입을 줄이겠다고 약속했던 것과 달리, 실제 상황에서는 전쟁 장기화에 따른 정치적 부담이 커지고 있음을 보여준다는 분석이 나온다.