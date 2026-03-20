한반도미래발전협회·국제언론인클럽 MOU 체결

문화예술 교류·국제 홍보 협력 확대…"세계와 소통 강화"

ㅇ 0 (사)한반도미래발전협회와 (재)국제언론인클럽이 글로벌 문화예술 교류와 국제 언론 홍보 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. /한반도미래발전협회

(사) 한반도미래발전협회와 (재) 국제언론인클럽이 글로벌 문화예술 교류와 국제 언론 홍보 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.양 기관은 지난 18일 협약식을 열고 문화·예술 분야의 국제 교류 확대와 글로벌 미디어 네트워크를 활용한 홍보 역량 강화를 위해 협력하기로 뜻을 모았다고 20일 밝혔다. 이번 협약은 한반도의 미래 발전과 세계 평화 증진에 기여하는 것을 목표로 한다.협약에 따라 양측은 글로벌 문화예술 콘텐츠 공동 기획 및 교류, 국제 언론 홍보 및 미디어 네트워크 구축, 국제 행사 및 포럼 공동 개최, 한반도 평화와 미래 발전을 위한 정책·홍보 협력 등을 추진한다. 또한 실질적인 사업 추진을 위해 협력위원회를 구성하고 구체적인 과제를 선정할 계획이다.송수근 한반도미래발전협회장은 "이번 협약은 문화와 언론을 매개로 한 국제 협력의 중요한 출발점"이라며 "글로벌 시대에 걸맞은 문화예술 발전과 국제 홍보 역량 강화를 통해 한반도의 지속 가능한 미래와 세계 평화에 기여할 것"이라고 말했다.김재수 국제언론인클럽 이사장도 "양 기관의 협력을 통해 국제 사회와의 소통을 확대하고 대한민국의 문화적 위상을 높일 수 있을 것"이라며 "글로벌 언론 네트워크를 기반으로 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.