닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 출판·문화

한반도미래발전협회·국제언론인클럽 MOU 체결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260320010006162

글자크기

닫기

전혜원 기자

승인 : 2026. 03. 20. 12:53

문화예술 교류·국제 홍보 협력 확대…"세계와 소통 강화"
ㅇ
(사)한반도미래발전협회와 (재)국제언론인클럽이 글로벌 문화예술 교류와 국제 언론 홍보 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. /한반도미래발전협회
(사) 한반도미래발전협회와 (재) 국제언론인클럽이 글로벌 문화예술 교류와 국제 언론 홍보 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 지난 18일 협약식을 열고 문화·예술 분야의 국제 교류 확대와 글로벌 미디어 네트워크를 활용한 홍보 역량 강화를 위해 협력하기로 뜻을 모았다고 20일 밝혔다. 이번 협약은 한반도의 미래 발전과 세계 평화 증진에 기여하는 것을 목표로 한다.

협약에 따라 양측은 글로벌 문화예술 콘텐츠 공동 기획 및 교류, 국제 언론 홍보 및 미디어 네트워크 구축, 국제 행사 및 포럼 공동 개최, 한반도 평화와 미래 발전을 위한 정책·홍보 협력 등을 추진한다. 또한 실질적인 사업 추진을 위해 협력위원회를 구성하고 구체적인 과제를 선정할 계획이다.

송수근 한반도미래발전협회장은 "이번 협약은 문화와 언론을 매개로 한 국제 협력의 중요한 출발점"이라며 "글로벌 시대에 걸맞은 문화예술 발전과 국제 홍보 역량 강화를 통해 한반도의 지속 가능한 미래와 세계 평화에 기여할 것"이라고 말했다.

김재수 국제언론인클럽 이사장도 "양 기관의 협력을 통해 국제 사회와의 소통을 확대하고 대한민국의 문화적 위상을 높일 수 있을 것"이라며 "글로벌 언론 네트워크를 기반으로 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.

전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “호르무즈 방어 나서라” 압박… 日, ‘원유·SMR 투자’로 화답 속 ‘진주만’ 발언 파장

석유공사, 서·남해 1000㎢ 탐사 나선다…중·일 인접 해역 변수 부상

네타냐후 “이란 완전 무력화” 승리 선언… 美와 ‘전쟁 목표 충돌’ 속 유가 장중 119달러

李대통령 “조폭연루설로 사람 매장…그알·국힘 사과해야”

청문회 약속 지켜…쿠팡 로저스 대표, 밤새 ‘새벽배송’ 현장 동행

장경태, 민주당 탈당 선언…“결백 입증하고 돌아오겠다”

삼성전기, 멕시코·필리핀 신공장…올해 영업익 1조 관측도

지금 뜨는 뉴스

펄어비스, 야심작 ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다

중국차 누가 사냐더니…‘가성비’ BYD, 누적 판매수 무려

“아미 환영” “연차 강요 분통”…BTS 컴백 광화문 온도차

전화 400통 “공포”…김선태 충추맨 퇴직 후 밝힌 심경

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집