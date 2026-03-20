[포토] 대화하는 추미애-김용민-박주민-서영교

추미애 국회 법사위원장과 김용민 간사, 박주민 국회 보건복지위원장, 서영교 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원장이 20일 국회에서 열린 본회의에서 대화를 나누고 있다.