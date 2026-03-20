“가장 BTS다운 컴백은 한국에서”…광화문서 여는 ‘아리랑’의 시간

광화문 광장에서 전 세계 동시 송출 라이브 공연

"가장 방탄소년단다운 무대 고민"…정체성 강조

전통과 현대 결합, 도심 전체 활용한 대형 프로젝트

BTS 컴백 라이브 사전 0 브랜든 리그 넷플릭스 VP(왼쪽 두 번째부터) 김현정 빅히트 뮤직 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서/넷플릭스

방탕소년단 0 방탕소년단/빅히트뮤직

21일 서울 광화문광장에서 펼쳐질 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 하루 앞두고 열린 사전 미디어 브리핑은 이번 무대를 단순한 컴백 이벤트가 아닌 하나의 '장면'으로 규정했다. 한국에서 출발해 세계 정상에 오른 그룹이 다시 같은 자리로 돌아와 새로운 서사를 여는 순간. 이번 프로젝트의 기획은 그 상징을 전 세계와 동시에 공유하는 데 맞춰져 있었다.20일 서울 광화문 인근에서 열린 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 사전 브링핑에는 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 개럿 잉글리시 총괄 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표가 참석했다.이번 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 첫 글로벌 라이브 이벤트이자 음악 공연이다. 플랫폼과 아티스트, 도시가 결합된 형태의 대형 프로젝트로, 광화문광장을 중심으로 경복궁에서 시청 일대까지 이어지는 도심 공간 전체가 무대로 활용된다. 기존 콘서트의 범주를 넘어 '도시형 공연'에 가까운 구조다.이날 브리핑에서 가장 많이 언급된 질문은 "왜 광화문인가"였다. 유동주 대표는 이 선택을 방탄소년단의 정체성과 연결해 설명했다. 약 4년 만의 컴백은 단순한 복귀가 아니라 '지금의 BTS'와 '이후의 BTS'를 동시에 보여주는 전환점이라는 판단에서 출발했다는 것이다.그는 "팬과 대중, 한국인과 외국인이 같은 공간에서 동시에 공연을 경험하는 것은 매우 드문 장면"이라며 "이 경험을 전 세계로 확장하는 것이 이번 프로젝트의 핵심"이라고 설명했다. 이어 "이번 무대는 단순한 공연이 아니라 문화적으로 기억될 사건이 될 것"이라고 강조했다.넷플릭스 역시 이번 협업을 한국 콘텐츠 확장의 연장선으로 규정했다. 브랜든 리그 VP는 "그동안 드라마, 영화, 예능을 통해 한국 콘텐츠를 세계에 소개해 왔다면 이번에는 K팝으로 영역을 넓히는 단계"라며 "광화문에서 출발하는 첫 글로벌 라이브는 한국 문화에 대한 신뢰를 보여주는 상징적 시도"라고 말했다.그는 라이브 전략에 대해 "지금은 콘텐츠 선택지가 지나치게 많아 모두를 하나로 묶는 순간이 점점 줄어드는 환경"이라며 "라이브 이벤트는 '지금 보지 않으면 안 되는 순간'을 만들어낸다는 점에서 중요하다"고 설명했다. 이어 "이번 공연은 넷플릭스 라이브 가운데서도 가장 큰 규모의 프로젝트가 될 가능성이 있다"고 덧붙였다.제작 규모는 그 자체로 메시지를 담고 있었다. 10개국 출신 스태프가 참여하고 8개 언어가 사용되는 글로벌 제작 환경이 구축됐다. 23대 카메라가 투입되며, 건물 옥상과 도로, 광장 등 도심 전반에 촬영 장비가 배치된다. 전력과 장비, 데이터 규모 역시 대형 스포츠 이벤트에 준하는 수준으로 구성됐다. 도심을 하나의 방송 세트로 전환하는 방식이다.다만 제작진이 강조한 지점은 '크기'보다 '균형'이었다. 개럿 잉글리시 총괄 프로듀서는 "이번 공연의 핵심은 스케일과 동시에 친밀함을 구현하는 것"이라고 말했다. 경복궁과 광화문이라는 역사적 공간을 배경으로 삼으면서도, 화면 안에서는 아티스트와 관객 사이의 감정이 선명하게 전달돼야 한다는 설명이다.그는 "현장 규모를 그대로 담는 것만으로는 충분하지 않다"며 "카메라가 포착해야 하는 것은 결국 사람과 순간"이라고 말했다. 거대한 무대와 개인의 감정이 동시에 작동하는 구조를 만들기 위해 연출과 촬영, 동선 설계가 유기적으로 결합됐다.이번 공연은 전통과 현대의 결합이라는 측면에서도 의미를 갖는다. 제작 초기부터 광화문이라는 공간의 역사성을 존중하면서도 현대적인 팝 공연으로 재해석하는 방향이 설정됐다. 장소를 배경이 아닌 서사의 일부로 끌어들이는 접근이다. 광화문과 경복궁이 단순히 '보이는' 공간이 아니라 공연의 흐름 안에서 기능하도록 설계됐다는 점이 특징이다.신보 '아리랑' 역시 같은 맥락에서 설명됐다. 김현정 VP는 "방탄소년단은 늘 그 시점에 하고 싶은 이야기와 감정을 음악에 담아왔다"며 "이번 앨범 역시 현재 멤버들이 느끼는 정서와 메시지를 중심으로 구성됐다"고 말했다.특히 '아리랑'이라는 제목에 대해 "그룹의 정체성과 뿌리에서 출발한 결과물"이라고 정의했다. 한국적인 정서를 기반으로 하되 더 많은 이들과 공유하기 위해 한국어와 영어를 함께 사용해 메시지의 전달 범위를 넓혔다.이날 넷플릭스는 글로벌 시청 경험에 대한 구상도 제시됐다. 이번 공연을 단순한 스트리밍이 아닌 '동시 경험'으로 만들겠다는 목표다. 전 세계 시청자가 같은 시간에 같은 공연을 보고, 온라인을 통해 반응을 공유하는 구조를 통해 하나의 공동체적 경험을 형성하겠다는 것이다.브랜든 리그 VP는 "이 공연이 세계 최대의 뷰잉 파티처럼 느껴지기를 바란다"며 "같은 순간을 함께 본다는 감각이 이번 프로젝트의 중요한 가치"라고 말했다. 플랫폼을 매개로 시간과 공간의 경계를 동시에 연결하는 방식이다.향후 전략과 관련해서는 라이브 콘텐츠 확장 가능성이 언급됐다. 넷플릭스는 이번 프로젝트를 시작으로 한국에서의 라이브 제작과 투자를 지속적으로 확대할 계획을 시사했다. 브랜든 리그 VP는 "한국에서 라이브를 시작한다면 BTS는 가장 명확한 선택이었다"며 "앞으로도 다양한 기회를 검토하고 있다"고 말했다.제작 과정에서의 협업 구조도 강조됐다. 김현정 VP는 "앨범과 공연 모두 수많은 논의와 리허설을 거쳐 완성됐다"며 "멤버들과 제작진, 플랫폼과 파트너가 긴밀하게 협력한 결과"라고 설명했다. 개럿 잉글리시 역시 "모든 것의 중심에는 협업이 있다"며 "아티스트의 의도를 정확히 이해하고 이를 글로벌 시청 환경에 맞게 구현하는 과정이 핵심이었다"고 전했다.끝으로 제작진은 이번 공연을 '놓쳐서는 안 될 순간'이라는 메시지로 마무리하며 "서울과 전 세계를 동시에 연결하는 경험이 될 것"이라며 "현장 관객과 화면 앞 시청자가 같은 시간에 같은 감정을 공유하는 구조를 통해, 공연의 의미를 확장하겠다"고 덧붙였다.