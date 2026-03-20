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비이랩, ‘마이데이터 플랫폼’ 운영 맡는다…클라우드 전문성 입증

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연찬모 기자

승인 : 2026. 03. 20. 21:29

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/비이랩
클라우드 전문기업 비이랩이 개인정보보호위원회가 추진하는 '2026년 마이데이터 지원 플랫폼 운영관리' 사업 수행사를 맡는다. 계약 기간은 1년이다.

20일 비이랩에 따르면 마이데이터 지원 플랫폼은 공공과 민간의 마이데이터 서비스 확산을 뒷받침하는 핵심 인프라다. 국가 단위 플랫폼인 만큼 안정적인 클라우드 운영과 철저한 보안 관리가 필수인 사업으로 꼽힌다. 이번 사업을 통해 네이버클라우드 환경에서 플랫폼 인프라 전반의 운영 및 기술 지원을 전담한다.

주요 수행 범위는 클라우드 기반 하드웨어 및 소프트웨어 유지관리, 사용량 변화에 따른 유연한 자원 프로비저닝, 클라우드 전산망 간 통신환경 구축 및 연계 관리, 정기 점검 및 상시 모니터링, 장애 대응 및 복구 등이다. 비이랩은 선제적 장애 예방 활동은 물론, 실시간 모니터링 체계를 구축해 고가용성 환경을 유지할 계획이다.

또 이용량 증가에 유연하게 대응하는 탄력적 인프라 확장 체계를 기반으로, 서비스 안정성을 확보한다는 방침이다.

비이랩은 KT클라우드, 네이버클라우드, NHN클라우드의 MSP 자격을 모두 보유하고 있다. 그간 공공기관 클라우드 전환과 대규모 인프라 운영 경험을 축적해 왔으며, 최근에는 생성형 AI 플랫폼 및 GPU 인프라 사업으로도 영역을 넓히고 있다.

황성현 비이랩 대표는 "마이데이터는 국민의 개인정보 자기결정권과 직결되는 중요한 정책 영역"이라며 "그동안 축적해온 공공 클라우드 운영 경험을 바탕으로 안정적이고 신뢰받는 플랫폼 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
연찬모 기자

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