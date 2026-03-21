대전 공장화재 10명 사망…실종자 4명 수색 중

실종자 14명 중 10명 사망 확인

정부, 재난 피해자 지원센터 설치

대전 안전공업 밤샘 수색 작업 0 경찰과 소방 당국이 21일 오전 1시께 불이 난 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 조사를 벌이고 있다. /연합뉴스

대전 대덕구 한 자동차 부품 공장 화재 현장에서 연락이 두절됐던 14명 가운데 10명이 사망한 것으로 확인됐다. 정부는 중앙합동 재난피해자 지원센터를 설치하며 현장 지원에 나섰다.21일 소방청 등에 따르면 소방 당국은 이날 오전부터 불이 난 공장에서 인명 검색 작업을 벌이고 있다. 화재로 내부 구조물이 변형돼 붕괴 우려가 높은 만큼 안전 확보를 최우선으로 고려해 정밀 수색 중이다.앞서 전날 오후 11시 3분께 공장 2층 휴게실 입구에서 실종자 1명이 심정지 상태로 발견됐고, 이날 0시 20분께 공장 3층 헬스장으로 추정되는 장소에서 9명이 추가로 발견됐다. 이들 모두 사망 판정을 받았다.현재까지 인명 피해는 사망자 10명, 실종자 4명, 중·경상자 59명으로 집계됐다.정부는 공장 화재 수습과 피해 지원을 위해 행정안전부를 중심으로, 대덕문화체육관에 '중앙합동 재난피해자 지원센터'(지원센터)를 설치했다. 지원센터에서는 민원 접수를 비롯해 긴급구호, 의료·심리지원 등 피해자와 가족들에게 필요한 부분을 지원한다.이와 함께 경찰청과 고용노동부, 소방청은 합동 감식을 통해 화재 원인을 조사하고, 근로자 안전교육 실태 등을 들여다볼 예정이다.윤호중 행정안전부 장관은 이날 정부세종청사에서 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 "정부는 조속히 사고가 수습될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.