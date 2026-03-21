아이도 어른도 ‘잘 놀자’, 레고랜드 봄 시즌 개막

15주년 닌자고 '고 풀 닌자' 5월까지 진행

어린이·가족 즐길 거리 강화 방향성 반영

사진 레고랜드 코리아 고 풀 닌자 봄 시즌 오늘 막 올려 0 레고랜드 제공

사진 레고랜드 닌자고 대축제 ‘고 풀 닌자’ 봄 시즌 3월 20일 시작 0 레고랜드 제공

[사진자료1] 2026 레고랜드 기자간담회_이성호 대표와 닌자고 캐릭터 0 지난 18일 서울에서 열린 레고랜드 기자간담회에서 이성호 멀린 엔터테인먼트 코리아 대표가 닌자고 캐릭터와 기념 사진을 찍고 있다. / 레고랜드 제공

레고랜드의 봄 시즌 '고 풀 닌자'가 20일 개막했다.레고의 '닌자고'는 지난 2011년 처음 방영된 애니메이션 시리즈와 함께 탄생한 IP(지식재산권)다. 오랜 시간 큰 인기가 이어지면서 전 세계 레고랜드에서 닌자고 테마 공간을 운영 중이다.레고랜드 코리아는 올해 닌자고 탄생 15주년을 맞아 약 두 달간 다양한 닌자고 콘텐츠를 선보인다. '닌자고 더 라이드'와 '스핀짓주 마스터' 등 어트랙션을 포함해 닌자고 캐릭터 공연, 댄스파티, 불꽃놀이 이벤트 등 어린이와 어른이 모두 즐길 수 있는 프로그램이 마련됐다.특히 미션 수행을 통해 방문객 스스로 닌자로 거듭나는 '닌자고 더 저니'와 '닌자고 스탬프 랠리' 등 참여형 프로그램이 특히 눈길을 끈다. 닌자고 더 저니에서는 닌자고의 역사와 여정을 한자리에서 확인하고, 위기를 이겨내는 내면의 성장이라는 핵심 가치를 되새긴다. 크리에이티브 워크샵에서는 레고 브릭으로 직접 용을 만들어보는 빌드 콘테스트, 나만의 개성 있는 닌자고 가면 만들기, 대형 닌자고 빌드 모자이크 이벤트가 진행된다.닌자고 스탬프 랠리에서는 어린이 방문객들이 과제가 담긴 미션지를 실마리로, 놀이기구와 체험 시설로 구성된 미션을 수행하고 15주년 한정 배지를 획득할 수 있다. 파크 곳곳에는 닌자고 캐릭터 포토존도 마련됐다.또 미니랜드에서는 어린이들과 가족들이 눈썰미를 자랑할 수 있는 '닌자를 찾아라' 현장 이벤트가 열린다. 미니랜드 내 우리나라 명소 곳곳에 카이, 아린, 제이, 소라, 로이드, 마스터 우 등 닌자고 대표 캐릭터들의 피겨가 설치됐다. 이들을 발견하고 '#고풀닌자', '#닌자를 찾아라' 등 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 사진을 올리는 방문객들에게 추첨을 통해 레고랜드 호텔 숙박권, 레고랜드 독점 닌자고 레고 제품 등 선물을 증정한다.아울러 '닌자 치킨 수리검', '닌자 표창 파이' 등 닌자고 미식도 준비됐다. 기념품 매장에서는 추억을 간직할 수 있는 닌자고 에디션 제품들을 찾아볼 수 있다. 일정 금액 이상 구매 시 한정판 닌자고 컬렉터 코인 등을 증정한다.레고랜드는 시즌 기간 닌자고 레전드 패키지를 운영한다. 어린이 파크 입장권에 더해 닌자고 칼 장난감과 한정판 닌자고 컬렉터 코인을 선착순 5000명에게 제공한다. 레고랜드 호텔의 마스터 패키지는 닌자고 테마 객실 1박, 특선 닌자고 레고 세트, 투숙객 전원 레고랜드 1일 이용권과 한정판 닌자고 컬렉터 코인 등으로 구성했다.앞서 레고랜드는 지난 18일 서울에서 기자간담회를 열고 어린이와 가족 중심의 즐길 거리를 강화하는 내용의 방향성을 발표했다. 레고랜드는 이번 고 풀 닌자를 시작으로 올해 매 시즌 특색 있는 테마 프로그램을 운영할 계획이다. 어린이와 가족이 함께 달리는 '레고랜드 런'을 오는 5월 춘천 하중도 일대에서 개최한다. 여름 시즌에는 가족형으로 업그레이드한 몰입형 워터쇼인 '어린이 워터팡(가제)'을 진행할 예정이다.방문객들의 니즈를 반영한 전략적인 마케팅도 진행되고 있다. 레고랜드는 운영사인 멀린 엔터테인먼트의 서울 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 씨라이프 부산 아쿠아리움과 연계한 복합 연간회원권을 출시했다. 레고랜드와 씨라이프 코엑스 아쿠아리움을 이용하는 더블 패스 연간 이용권은 오는 27일까지 프로모션 적용 시 레고랜드 주차 무료 특전을 포함해 9만9000원에 구매할 수 있다.이성호 멀린 엔터테인먼트 코리아 대표는 "어린이들이 놀이를 통해 상상력을 펼치고 가족이 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 공간을 만드는 것이 목표"라며 "닌자고 15주년을 맞아 준비한 고 풀 닌자 시즌을 시작으로 레고랜드런과 워터팡 등 풍성한 신규 콘텐츠를 통해 레고랜드를 찾는 모든 고객들이 올해 더욱 재미있고 행복하게 보낼 수 있기를 기대한다"고 말했다