BTS 광화문, 오후 6시 들며 인파 밀집 시작…안전요원들 “멈추지말고 이동하세요”

clip20260321184536 0 21일 오후 6시께 서울 종로구 종각역 쪽에서 광화문 BTS 공연장 쪽으로 진입하기 위해 금속탐지기 통과를 시민들이 기다리고 있다. /김태훈 기자

clip20260321184638 0 21일 오후 5시 30분께 서울 중구 서울역 방면에서 시청쪽으로 향하는 도로가 통제되면서 버스 일부만 운행하고 있다. /김태훈 기자

clip20260321184836 0 21일 오후 5시 30분께 서울 숭례문 앞 도로가 텅 비어있다. 이날 BTS 광화문 공연을 위해 세종대로 일대가 통제되면서 차량 통행이 제한됐다. /김태훈 기자

이 시대의 문화아이콘 '방탄소년단(BTS)' 공연을 두 시간 앞둔 21일 오후 6시께부터 서울 종로구 광화문 일대를 중심으로 본격적인 관람객들의 밀집이 시작됐다.스탠딩석 입장이 시작되면서 인파는 빠르게 늘어나고 있다. 입장이 오후 7시까지 마감돼, 통제되는 광화문 일대 외곽에서 관람객들이 밀려들었다. 오후 6시 기준 광화문과 덕수궁 인근에는 3만∼3만2000명이 집결한 것으로 서울시는 파악했다.경찰과 서울시는 일찌감치부터 광화문 일대에 병력과 직원들은 투입해 인파 통제를 시작했다. 서울역에서부터 숭례문을 거쳐 세종대로에 이르기까지 인파의 행렬이 이어지면서 인도를 통제하는 인원들은 보행자들을 계속해 이동시켰다. "멈추지말고 이동하세요!" 서울시 직원들은 인도의 흐름을 지키려 애썼다. 경찰관들은 인도 한쪽에 관람객들이 몰려 보행 흐름에 정체되자, 즉시 달려가 "이동하세요. 이동하세요."를 외치며 군중을 제어했다.특히 광화문에서 가장 가까운 종각역 일대인 관람객들이 많이 몰렸다. 금속탐지기를 1명씩 통과하다 보니 인도엔 긴 줄이 늘어졌다. 금속탐지기 진입해 공연장 인근으로 진입하기 위해 긴 줄을 따라 대기해야 하기도 했다.이날 경찰 병력은 7000여명, 서울시와 자치구, 소방 등에서 3700여명, 주최측에서 4800여명 등 총 1만 5500여명이 배치돼 공연에 대비하고 있다.