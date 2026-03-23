HDC랩스, 서울특별시 어린이병원과 장애 예술인 고용 위한 업무 협약 체결

HDC랩스가 서울특별시 어린이병원과 손잡고 장애 예술인 고용 확대에 나선다.

HDC랩스는 20일 서울특별시 어린이병원과 ‘레인보우 예술센터’ 장애 예술인 고용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약은 장애인 고용 확대와 기업의 사회적 책임(CSR) 이행을 위한 고용 모델의 일환으로 추진됐다.

이날 협약식은 발달장애 예술인들의 축하 연주로 시작됐으며, 행사 이후 HDC랩스는 신규 채용된 장애 예술인 16명에게 입사 기념 선물을 전달했다.

서울특별시 어린이병원 내 레인보우 예술센터는 2023년 설립된 발달장애인 대상 의료 기반 예술 치료·교육 시설로, 예술 활동을 통해 자기표현과 사회 참여를 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 해당 센터는 성인기 발달장애인의 취업 연계를 지원하는 ‘별별 엔터’ 사업도 함께 추진하고 있다.

‘별별 엔터’ 사업은 음악, 미술 등 다양한 분야의 예술 활동을 기반으로 교육과 실무 경험을 제공하고, 기업 연계를 통해 고용으로 이어지도록 하는 것이 특징이다. 대표 프로그램으로는 오케스트라, 합창단, 미술 교육 과정 등이 있으며 일부 참여자는 실제 기업과 연계된 활동을 수행하고 있다.

HDC랩스는 이번 협약을 통해 채용된 장애 예술인들의 활동을 사내 문화 프로그램과 연계할 계획이다. 기업 행사에서 공연을 진행하거나 미술 작품을 전시하는 방식으로 활용 범위를 넓힌다는 방침이다.

이준형 HDC랩스 대표는 “장애인의 역량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하고 자립 기회를 확대하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 HDC랩스는 지역사회 지원 활동을 포함한 사회공헌 프로그램을 이어오고 있으며, 공공 및 민간 협력을 통한 사회적 가치 창출에 참여하고 있다.