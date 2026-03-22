KT, 5년간 AI 논문 148건 발표…실전형 AI 리더십 갖춘다

[KT사진3]AI R&D 협력성과 0 20일 서울 서초구 KT 우면연구센터에서 열린 워크숍에서 KT 연구원들이 산학 공동 연구 성과와 향후 계획을 발표하는 모습./KT

KT가 AI 연구 성과를 실제 서비스에 적용하며 기술과 사업을 연결하는 '실전형 AI 경쟁력'을 강화하고 있다.22일 KT에 따르면 지난 5년 간 발표한 논문은 총 148건이다. 이 중 49건은 CVPR, EMNLP, NeurIPS 등 글로벌 최고 수준 학회에 등재됐다. KT는 서울대학교, KAIST, 고려대학교 등 주요 대학과 공동연구센터를 구성하고, 각 대학의 전문 연구 역량과 자사 기술·사업 경험을 결합한 공동 연구를 수행하고 있다. 글로벌 수준의 기술 확보를 위해 마이크로소프트 리서치와의 협력도 진행 중이다.이 과정에서 KT는 단순한 기술 교류를 넘어 연구 기획 단계부터 성과 검증, 사업 적용 가능성까지 함께 고려하는 협력 체계를 구축했다. 이를 통해 연구 결과가 실제 서비스와 사업으로 이어지는 구조를 정착시키고 있다. 지난해부터는 에이전틱 AI, 버티컬 AI, 책임감 있는 AI, 피지컬 AI 등으로 산학협력 연구 영역을 확대했다. 확보한 멀티모달 및 에이전틱 AI 역량을 '믿:음 K'와 '에이저틱 패브릭'' 등 상용 서비스에 적용하고 있다.KT는 지난 20일 서울 서초구 우면연구센터에서 서울대학교, KAIST와 기술 워크숍을 열고 공동연구 과제 현황과 중간 성과를 공유했다. 향후 연구 방향과 사업 활용 방안도 논의했다. KT는 산학협력을 통해 연구 성과의 학문적 완성도뿐 아니라 실제 사업과 서비스에 적용 가능한 실효성을 함께 높여 나갈 계획이다.오승필 KT 기술혁신부문장은 "앞으로도 기술 연구와 상품이 유기적으로 연결되는 로드맵과 산학협력을 통해 차세대 AI 핵심 기술을 선제적으로 확보하고, 실제 산업 현장에서 작동하는 AI 경쟁력을 지속적으로 강화할 것"이라고 밝혔다.