與, 김부겸 대구 차출 시사…“野 대구, 무능한 낙하산 다툼”

조승래 사무총장 기자회견서 "대구 현안 풀 힘 있는 적임자 필요"

검찰개혁 입법 완수 선언…"野 계속 협조 안 하면 하반기 단독 원구성"

조승래 민주당 사무총장 기자간담회 0 아시아투데이 송의주 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장이 22일 국회에서 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

조승래 더불어민주당 사무총장이 22일 다가오는 지방선거 대구시장 후보로 김부겸 전 국무총리의 출마 결단이 이번 주 내로 이뤄질 것이라고 밝혔다. 또 공소청법 등 검찰개혁 관련 입법 완수를 선언하며, 중동발 경제 위기 대응을 위한 추가경정예산(추경)안의 신속한 처리를 국민의힘에 촉구했다. 야당이 민생 입법을 계속 거부할 경우 하반기 상임위원장 배분을 전면 회수하겠다고도 경고했다.조 총장은 이날 당대표 회의실에서 열린 기자간담회에서 대구·경북 지역 공천과 관련, 김 전 총리의 등판 초읽기를 시사했다. 그는 "김 전 총리와 다양한 채널로 소통해 왔으며 이번 주 내로 가부간 결단을 내릴 때가 됐다"고 말했다.이어 조 총장은 대구 지역 내 총생산이 30년 가까이 최하위권에 머물고 있음을 거론하며 "무능한 국민의힘 인사들이 기득권 우물에 갇혀 낙하산 대 낙하산 투쟁만 벌이고 있다"고 말했다. 조 총장은 "대구·경북 통합 무산 상황에서 대통령 및 중앙정부와 직접 소통하며 공항 이전 등 주요 현안을 풀어낼 힘 있는 적임자가 필요하다"고 강조했다.이날 조 총장은 공소청법과 중대범죄수사청(중수청)법의 국회 본회의 통과를 언급하며 "검찰개혁 등 3대 개혁 과제가 모두 정리됐다. 고유가 부담 완화와 공급망 안정을 위해 추경과 환율안정 3법을 신속히 처리해야 한다"고 국민의힘에 요구했다.그는 국민의힘이 앞서 24건의 쟁점 법안에 무제한 토론(필리버스터)을 진행한 점을 지적하며 "정권교체 이후 내란 극복과 개혁 과제, 자본시장 정상화를 발목 잡기로 일관해 왔다"고 비판했다. 이어 "국민의힘이 계속 이런 식으로 협조하지 않는다면 하반기 상임위 구성과 운영은 민주당이 책임지겠다"며 단독 원구성 돌파 의지를 나타냈다.한편 조 총장은 이재명 대통령의 '다주택 공직자 부동산 정책 배제 지시'에 대해서는 "이해충돌 방지 차원"이라고 설명했으며, 당 차원의 언론개혁 입법 추진 여부와 관련, 규제와 제도 개선에 앞서 허위 보도에 대한 언론계 스스로의 자율 규제와 책임 있는 성찰을 요구했다.