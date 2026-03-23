[사설] 세계 첫 UAE 원유 확보 쾌거… 美 원유 도입도 적극 추진하길

0 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다. /연합

미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁으로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하고 원유 정제 시설도 타격 대상에 들면서 글로벌 원유 수급에 비상이 걸렸다. 특히 전체 원유 수입의 약 70%가 이 해협을 통과하는 우리나라는 경제의 생명줄이 위태로운 절체절명의 위기를 맞았다. 이러한 '국난'의 시기에 이재명 대통령이 상황을 기민하게 간파하고 강훈식 비서실장을 특사로 UAE에 급파한 것은 탁월한 리더십이다.이 대통령의 특명을 받은 강훈식 비서실장은 드론 공격이 지속되고 두바이 공항이 폐쇄되는 극한의 위험 속에서도 중동행을 주저하지 않았다. 그는 '무박 4~5일'이라는 초인적인 일정을 소화하며 UAE 지도부와 긴박한 협상을 벌였다. 이러한 헌신적인 노력 끝에 대한민국은 UAE로부터 3월 6일 1차 협의 때 600만 배럴, 그리고 3월 15~17일 2차 협의 때 1800만 배럴 추가 도합 총 2400만 배럴이라는 엄청난 규모의 원유 공급을 확약받는 쾌거를 이루었다. 이는 우리나라 일일 소비량의 8배가 넘는 분량으로, 에너지 위기가 닥친 상황에서 가뭄 속 단비 같은 역할을 톡톡히 해낼 것으로 기대된다.무엇보다 주목할 점은 UAE가 전 세계 수많은 국가 중 대한민국을 '공급 1순위(No.1 Priority)'로 명시했다는 사실이다. 중국, 프랑스, 독일, 일본 등 강대국들이 원유 확보를 위해 혈안인 상황에서 대한민국이 세계 최초로 최우선 공급 약속을 받아낸 것이다. 현재 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 이 물량이 언제 한국에 도착할지는 매우 가변적이지만, UAE의 긴급·최우선 약속에 따라 도착 시점이 최대한 앞당겨질 전망이다. 이는 천궁(M-SAM) 방공시스템 수출 등을 통해 쌓아온 대한민국과 UAE 양국 간의 신뢰와 함께 정부의 이토록 발 빠른 대응이 맞물린 결과라고 할 수 있을 것이다.에너지 안보는 이제 국가의 생존과 직결되는 최우선 과제가 됐다. 중동 리스크의 상시화(常時化)에 대비해 정부가 원자력 발전 활용도를 기존 60%에서 80%로 대폭 상향하기로 한 것은 에너지 자립을 향한 올바른 전략적인 결단이다. 여기에 멈추지 말고 중동에 편중된 원유 수입선을 미국 등으로 과감하게 다변화하는 '포스트 중동' 전략을 서둘러야 한다. 이미 일본은 미국 내 유전에 투자해 '에너지 공급 허브'를 꿈꾸고 있고, 중국 역시 수입처를 다변화해 리스크를 분산하고 있다. 우리도 셰일 혁명으로 세계 최대 산유국이 된 미국으로부터의 수입 물량을 대폭 확보해야 한다. 미국산 원유는 태평양 항로를 이용해 수송 기간을 일주일이나 단축할 수 있어 물류 리스크와 비용 절감 효과도 크다고 한다.더구나 미국산 원유 도입 확대는 경제적 이익을 넘어 강력한 외교적 지렛대가 될 수 있다. '아메리카 퍼스트'를 지향하는 도널드 트럼프 대통령에게 한국의 대규모 에너지 수입은 미국 경제에 활력을 불어넣는 반가운 신호가 될 것이며, 이는 향후 대미 협상에서 우리나라에 유리하게 작용할 것이다. 이번 UAE 성과로 얻은 자신감을 바탕으로 원전 비중 확대와 원유 수입선 다변화를 완수해 나간다면, 대한민국은 중동 사태와 같은 글로벌 파고에도 흔들리지 않는 에너지 강국으로 거듭날 수 있을 것이다.