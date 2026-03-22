BTS 광화문 공연, 갤럭시 S26 울트라 25배 줌 촬영 영상 화제

인스타그램 이용자 김영민 씨는 자신의 휴대폰 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 BTS 광화문 라이브 영상을 최근 공개했다. 해당 릴스 영상은 22일 오후 2시 25분 기준 조회수 161만회를 돌파하며 빠르게 확산되고 있다.
김 씨는 게시글을 통해 "BTS 광화문 라이브를 25배 줌으로 담으면 잘 나올까 궁금했다"며 "전문가용 미러리스 카메라로도 노이즈가 심할 정도로 어두운 환경이었지만, 스마트폰으로는 형태조차 제대로 보이지 않을 것이라 생각했다"고 밝혔다.
그러나 결과는 예상과 달랐다. 그는 "갤럭시 S26 울트라는 디테일이 생각보다 잘 살아 있어 25배 줌 성능에 놀랐다"며 "이래서 '콘서트 카메라'라는 별명이 붙은 것 같다"고 평가했다.
해당 영상은 광화문 광장 인근에 위치한 코리아나 호텔에서 촬영했다고 김씨는 밝혔다. 원거리 촬영에도 BTS의 모습을 무리 없이 식별할 수 있을 정도의 화질이다.
김 씨는 댓글을 통해 "설정에서 손떨림 방지 기능을 끄면 줌 촬영에 도움이 된다"고 촬영 방법도 공유했다.
해당 영상을 접한 이용자들은 "이게 가능하냐", "멀리서 찍었는데도 잘 보인다", "앞줄에서 본 줄 알았다", "화질이 예상보다 선명하다" 등의 반응을 쏟아냈다.