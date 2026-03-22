BTS 광화문 공연, 갤럭시 S26 울트라 25배 줌 촬영 영상 화제

방탄 0 /김영민(@ssangdoong_) 인스타그램 계정 캡쳐

지난 21일 서울 광화문 광장에서 열렸던 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 스마트폰으로 촬영한 영상이 높은 조회수를 기록하며 관심을 끌고 있다.인스타그램 이용자 김영민 씨는 자신의 휴대폰 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 BTS 광화문 라이브 영상을 최근 공개했다. 해당 릴스 영상은 22일 오후 2시 25분 기준 조회수 161만회를 돌파하며 빠르게 확산되고 있다.김 씨는 게시글을 통해 "BTS 광화문 라이브를 25배 줌으로 담으면 잘 나올까 궁금했다"며 "전문가용 미러리스 카메라로도 노이즈가 심할 정도로 어두운 환경이었지만, 스마트폰으로는 형태조차 제대로 보이지 않을 것이라 생각했다"고 밝혔다.그러나 결과는 예상과 달랐다. 그는 "갤럭시 S26 울트라는 디테일이 생각보다 잘 살아 있어 25배 줌 성능에 놀랐다"며 "이래서 '콘서트 카메라'라는 별명이 붙은 것 같다"고 평가했다.해당 영상은 광화문 광장 인근에 위치한 코리아나 호텔에서 촬영했다고 김씨는 밝혔다. 원거리 촬영에도 BTS의 모습을 무리 없이 식별할 수 있을 정도의 화질이다.김 씨는 댓글을 통해 "설정에서 손떨림 방지 기능을 끄면 줌 촬영에 도움이 된다"고 촬영 방법도 공유했다.해당 영상을 접한 이용자들은 "이게 가능하냐", "멀리서 찍었는데도 잘 보인다", "앞줄에서 본 줄 알았다", "화질이 예상보다 선명하다" 등의 반응을 쏟아냈다.