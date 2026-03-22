李대통령 “끝까지 책임”…대전 화재 사고 ‘속사포 깨알지시’

21일 화재 현장 방문…장례비 선지급·유가족 브리핑 등 주문

지속 관심 당부 유가족에 "미흡한 것 있으면 비서실에게 연락"

이재명 대통령, 대전 대형 화재 현장 피해 상황 점검 0 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 대전 대덕구 안전공업 화재와 관련해 '장례 비용 선지급', '유가족 대상 정례 브리핑' 등 구체적인 지시를 내리며 사고 수습 전면에 나섰다.취임 이후 "일터가 죽음의 현장 되는 비극을 끝내야 한다"고 줄곧 강조해 온 이 대통령은 사고 이튿날인 21일 현장을 찾아 유가족, 현장 관계자의 이야기를 듣고 '2차 사고 방지', '유가족에 투명한 정보 공개' 등 여러 대응책을 지시했다.22일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난 20일 안전공업 화재 현장에서 "정부가 손해를 보더라도 필요하다면 유가족 등에 (장례 비용 등을) 선지급하고, 이후 관계 기관에 구상하는 방안도 검토하라"고 주문했다.이 대통령은 행정안전부 재난안전관리본부장에게 "현장이 안정될 때까지 본부장이 책임지고 관리하라"고 지시했고, 사고 원인과 구조 상황 등을 정례적으로 유가족에게 상세하게 브리핑 할 것도 지시했다.특히 이 대통령은 지속적인 관심을 요청하는 유가족에게 "비서실장의 전화번호를 알려줄 테니 미흡한 것이 있으면 연락하라"고 말했다. 사고 경위에 대한 신속하고 자세한 설명과 신원 확인을 위한 시간 단축, 대전시청 내 분향소 마련 등을 요구하는 유가족들의 발언을 수첩에 일일이 적는 이 대통령의 모습도 포착됐다.그 밖에도 이 대통령은 원인 규명 등 상황 조사를 위해 경찰과 고용부가 합동으로 운영 중인 조사단에 보안사항을 유지하는 선에서 유가족 1~2인을 임석케하는 방안도 지시했다.이 대통령은 화재 현장 방문 이후 부상자 4명이 입원해 있는 을지병원을 찾아 위로했고, 같은 날 저녁 엑스(X)에 "끝까지 책임지고 함께 하겠다"고 약속했다.이 대통령이 대전 안전공업 화재 수습을 각별히 챙기는 것은 이 대통령이 평소 강조해 온 '산업재해 근절'에 대한 의지 외에 늑장 유해 수습 등이 논란이 된 무안공항 사태를 답습하지 않겠다는 의지도 있는 것으로 풀이된다.앞서 이 대통령은 지난 12일 무안공항 여객기 참사와 관련해 사고 초기 유해 수습이 제대로 이뤄지지 않았던 점을 강하게 질책하며 이후 장기간 잔해물이 방치된 경위에 대해 철저한 조사, 책임자에 대한 엄중 문책을 지시했다.