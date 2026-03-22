李대통령 “끝까지 책임”…대전 화재 사고 ‘속사포 깨알지시’

지속 관심 당부 유가족에 "미흡한 것 있으면 비서실에게 연락"
취임 이후 "일터가 죽음의 현장 되는 비극을 끝내야 한다"고 줄곧 강조해 온 이 대통령은 사고 이튿날인 21일 현장을 찾아 유가족, 현장 관계자의 이야기를 듣고 '2차 사고 방지', '유가족에 투명한 정보 공개' 등 여러 대응책을 지시했다.
22일 청와대에 따르면 이 대통령은 지난 20일 안전공업 화재 현장에서 "정부가 손해를 보더라도 필요하다면 유가족 등에 (장례 비용 등을) 선지급하고, 이후 관계 기관에 구상하는 방안도 검토하라"고 주문했다.
이 대통령은 행정안전부 재난안전관리본부장에게 "현장이 안정될 때까지 본부장이 책임지고 관리하라"고 지시했고, 사고 원인과 구조 상황 등을 정례적으로 유가족에게 상세하게 브리핑 할 것도 지시했다.
특히 이 대통령은 지속적인 관심을 요청하는 유가족에게 "비서실장의 전화번호를 알려줄 테니 미흡한 것이 있으면 연락하라"고 말했다. 사고 경위에 대한 신속하고 자세한 설명과 신원 확인을 위한 시간 단축, 대전시청 내 분향소 마련 등을 요구하는 유가족들의 발언을 수첩에 일일이 적는 이 대통령의 모습도 포착됐다.
그 밖에도 이 대통령은 원인 규명 등 상황 조사를 위해 경찰과 고용부가 합동으로 운영 중인 조사단에 보안사항을 유지하는 선에서 유가족 1~2인을 임석케하는 방안도 지시했다.
이 대통령은 화재 현장 방문 이후 부상자 4명이 입원해 있는 을지병원을 찾아 위로했고, 같은 날 저녁 엑스(X)에 "끝까지 책임지고 함께 하겠다"고 약속했다.
이 대통령이 대전 안전공업 화재 수습을 각별히 챙기는 것은 이 대통령이 평소 강조해 온 '산업재해 근절'에 대한 의지 외에 늑장 유해 수습 등이 논란이 된 무안공항 사태를 답습하지 않겠다는 의지도 있는 것으로 풀이된다.
앞서 이 대통령은 지난 12일 무안공항 여객기 참사와 관련해 사고 초기 유해 수습이 제대로 이뤄지지 않았던 점을 강하게 질책하며 이후 장기간 잔해물이 방치된 경위에 대해 철저한 조사, 책임자에 대한 엄중 문책을 지시했다.