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[포토] 제7차 고위당정협의회…손 맞잡은 ‘당·정·청’

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송의주 기자

승인 : 2026. 03. 22. 18:00

정청래 더불어민주당 대표와 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장을 비롯한 참석자들이 22일 국회에서 열린 제7차 고위당정협의회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김정관 산업통상부 장관, 김용범 청와대 정책실장, 윤호중 행정안전부 장관, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 강훈식 비서실장, 김민석 총리, 정청래 대표, 한병도 원내대표, 조승래 사무총장, 한정애 정책위의장.
송의주 기자

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