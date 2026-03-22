국민의힘, 與 주도 ‘조작기소 국조’ 통과에 “범죄자 집단답다”

"범죄자 李 지키기 위해 미친 짓 동참…죄를 다 지우려 한다"

로텐더홀에서 규탄대회 연 국민의힘<YONHAP NO-4462> 0 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 22일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당이 추진하는 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작기소 의혹에 관한 국정조사'를 규탄하며 구호를 외치고 있다. /연합

국민의힘이 22일 더불어민주당 주도로 국회 문턱을 넘은 '조작기소 국정조사'에 반발하며 규탄대회를 개최했다.나경원 국민의힘 의원은 이날 오후 국회 로텐더홀에서 여당의 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작기소 의혹에 관한 국정조사' 강행 처리에 대해 "이재명 죄 지우기 국정조사 계획서가 지금 막 통과됐다"며 "이것이야말로 독재의 완성 아니겠나"라고 비판했다.나 의원은 이어 "162명의 민주당 의원 중 106명이 공소 취소 모임에 들어가고, 141명이 국정조사 계획서에 서명했다. 과연 범죄자 집단답다"며 "꼬리 자르기 한 의원들이 몇 명인가. 차명 거래 이춘석, 돈봉투 공천 강선우·김병기, 통일교 명품 시계 금품수수 전재수, 성추행 장경태. 범죄자 집단 민주당 의원들은 범죄자 대통령 지키기 위해 이런 미친 짓에 동참하는 것 아닌가"라고 반문했다.배준영 의원은 "이번 국정조사는 민주당표 지우개를 만들고 죄를 다 지우려고 하고 있다"며 "현행법상 진행 중인 수사나 재판에 영향을 미치면 안 되는데, 이를 흔들기 위한 시도다"라고 지적했다.배 의원은 정성호 법무부 장관의 '대장동 항소 포기 외압' 의혹을 두고 "성공한 수사, 성공한 재판이라고 했는데 이 사건 공소를 취소하라고 검찰 고위직들에게 거래를 했다는 이야기가 도대체 왜 나오나. 민주당은 그렇게 억울하다면 검찰의 목을 조르지 말고 그냥 재판 절차에 응하면 된다"고 말했다.그러면서 "민주당은 도대체 무엇이 겁나는 것인가"라며 "중수청·공소청까지 만들어 수사와 기소를 마음대로 하고, 경찰·공소처와 함께 충성을 유도해 원하는 결과를 얻을 생각일 텐데 무엇이 두렵다는 말인가"라고 부연했다.신동욱 수석최고위원도 "역사는 2026년 3월 22일을 대한민국 민주주의가 붕괴한 날로 저는 반드시 기록할 것이라고 확신한다"며 "이재명 대통령은 반드시 역사의 심판을 받을 것이며, 민주당은 오늘 마침내 이 대통령의 완전한 재판 중지, 즉 공소 취소를 위한 마지막 관문의 장을 열었다"고 비판했다.