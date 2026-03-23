윤산하 ‘사나잇 프로젝트’, 빅크 통해 글로벌 팬 접점 확대

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/판타지오

그룹 ASTRO 멤버 윤산하가 생일을 맞아 진행한 소극장 콘서트를 성황리에 마쳤다.

이번 공연 ‘YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 약속’은 팬들과 함께한 시간을 돌아보고 앞으로를 약속하는 의미로 기획됐다. ‘사나잇(SANiGHT)’은 윤산하가 3년 연속 생일을 기념해 선보이고 있는 공연 프로젝트다.

이날 공연에서는 ‘약속’을 주제로 한 사연 소개와 Q&A 코너를 비롯해 챌린지, 커버곡 무대, 기념사진 촬영, 향후 활동 계획 발표 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 윤산하는 진솔한 이야기와 무대를 통해 팬들과 소통하며 현장 분위기를 이끌었다.

엔터테크 플랫폼 BIGC(빅크)는 이번 공연을 라이브 스트리밍으로 송출해 글로벌 팬들도 참여할 수 있도록 했다. 공연 VOD는 추후 제공될 예정이며, 5월 중 공개를 목표로 하고 있다.

또한 빅크에서 판매된 공식 MD 상품은 사전 온라인 판매에서 빠르게 매진됐다. 스크래치 카드 세트, 포스터 마그넷, 머그컵 등으로 구성된 상품은 공연 당일 현장 판매 이후 2차 배송 판매가 진행되고 있으며 3월 31일까지 구매할 수 있다.

빅크 관계자는 “라이브 스트리밍과 VOD 서비스를 통해 현장을 찾지 못한 글로벌 팬들도 공연을 함께 즐길 수 있었다”며 “공연의 순간을 기념하려는 팬들의 관심이 MD 판매로 이어졌다”고 전했다.

한편, 빅크는 티켓 예매, 라이브 스트리밍, VOD, 커머스, 팬덤 서비스를 통합 제공하는 ‘올인원 디지털 베뉴’ 플랫폼으로, 다양한 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들과의 접점을 확대하고 있다.