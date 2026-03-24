닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

김헌성 대표의 두 번째 호텔 ‘세인트 더 스위트 양양’, 낙산해변 앞 26년 5월 오픈 예정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260323001126315

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 24. 09:00

강원 양양에 프리미엄 생활형숙박시설 ‘세인트 더 스위트 양양’이 들어설 예정이라고 24일 밝혔다. 해당 프로젝트는 강릉 세인트존스호텔을 운영해 온 김헌성 대표가 선보이는 두 번째 호텔 사업이다.


세인트 더 스위트 양양은 강원도 양양 낙산해변 인근에 위치하며, 지하 6층~지상 23층, 총 216실 규모로 조성된다. 전 객실은 오션뷰를 기반으로 한 스위트 타입으로 설계됐으며, 2026년 5월 1일 개관을 목표로 준비하고 있다. 


김헌성 대표는 2018년 강릉 세인트존스호텔을 개관하며 반려견 동반 객실, 체험형 프로그램 ‘세인트게임’, 해변 피트니스 공간 ‘머슬비치’ 등 다양한 콘텐츠를 도입해 주목받았다. 이러한 운영 전략은 이용 경험 확대와 함께 안정적인 수익 구조로 이어졌으며, 해당 호텔은 연평균 약 5% 이상의 수익률을 기록한 것으로 알려졌다.


이번 프로젝트 역시 기존 운영 경험을 기반으로 기획됐다. 분양형 숙박시설 시장이 위축된 상황에서도 약 94% 수준의 분양률을 기록한 것으로 전해졌다.


객실은 약 37㎡부터 125㎡ 규모의 펜트하우스까지 다양하게 구성되며, 반려견 동반 투숙이 가능하다. 또한 가족 단위 방문객을 위한 ‘키즈 아카데미 클럽’ 프로그램을 운영해 어린이 대상 쿠킹 및 아트 체험 프로그램도 제공할 예정이다.


식음(F&B) 시설로는 강릉 세인트존스호텔에서 운영 중인 미국 남부식 해물 레스토랑 ‘오크랩(OH!CRAB)’의 보일링크랩 메뉴를 발전시킨 형태가 도입될 계획이다. 이는 김 대표가 미국 라스베이거스에서의 경험을 바탕으로 구성한 메뉴로 알려졌다.


호텔 최상층에는 동해 전망을 갖춘 루프탑 인피니티풀과 핀란드식 사우나 시설도 마련된다.


김헌성 대표는 “세인트 더 스위트 양양은 규모는 줄였지만 보다 밀도 있고 트렌디한 호텔로 기획했다”며 “양양의 자연환경과 조화를 이루는 콘텐츠를 통해 새로운 숙박 경험을 제안하고, 생활형숙박시설의 대표 사례로 자리잡도록 운영할 계획”이라고 밝혔다.



장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기