김헌성 대표의 두 번째 호텔 ‘세인트 더 스위트 양양’, 낙산해변 앞 26년 5월 오픈 예정

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강원 양양에 프리미엄 생활형숙박시설 ‘세인트 더 스위트 양양’이 들어설 예정이라고 24일 밝혔다. 해당 프로젝트는 강릉 세인트존스호텔을 운영해 온 김헌성 대표가 선보이는 두 번째 호텔 사업이다.

세인트 더 스위트 양양은 강원도 양양 낙산해변 인근에 위치하며, 지하 6층~지상 23층, 총 216실 규모로 조성된다. 전 객실은 오션뷰를 기반으로 한 스위트 타입으로 설계됐으며, 2026년 5월 1일 개관을 목표로 준비하고 있다.

김헌성 대표는 2018년 강릉 세인트존스호텔을 개관하며 반려견 동반 객실, 체험형 프로그램 ‘세인트게임’, 해변 피트니스 공간 ‘머슬비치’ 등 다양한 콘텐츠를 도입해 주목받았다. 이러한 운영 전략은 이용 경험 확대와 함께 안정적인 수익 구조로 이어졌으며, 해당 호텔은 연평균 약 5% 이상의 수익률을 기록한 것으로 알려졌다.

이번 프로젝트 역시 기존 운영 경험을 기반으로 기획됐다. 분양형 숙박시설 시장이 위축된 상황에서도 약 94% 수준의 분양률을 기록한 것으로 전해졌다.

객실은 약 37㎡부터 125㎡ 규모의 펜트하우스까지 다양하게 구성되며, 반려견 동반 투숙이 가능하다. 또한 가족 단위 방문객을 위한 ‘키즈 아카데미 클럽’ 프로그램을 운영해 어린이 대상 쿠킹 및 아트 체험 프로그램도 제공할 예정이다.

식음(F&B) 시설로는 강릉 세인트존스호텔에서 운영 중인 미국 남부식 해물 레스토랑 ‘오크랩(OH!CRAB)’의 보일링크랩 메뉴를 발전시킨 형태가 도입될 계획이다. 이는 김 대표가 미국 라스베이거스에서의 경험을 바탕으로 구성한 메뉴로 알려졌다.

호텔 최상층에는 동해 전망을 갖춘 루프탑 인피니티풀과 핀란드식 사우나 시설도 마련된다.

김헌성 대표는 “세인트 더 스위트 양양은 규모는 줄였지만 보다 밀도 있고 트렌디한 호텔로 기획했다”며 “양양의 자연환경과 조화를 이루는 콘텐츠를 통해 새로운 숙박 경험을 제안하고, 생활형숙박시설의 대표 사례로 자리잡도록 운영할 계획”이라고 밝혔다.