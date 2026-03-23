미니쉬테크놀로지, 제16회 미니쉬코스 성료...33명 수료

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제공 미니쉬테크놀로지

헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지가 치아 복구 솔루션 교육 프로그램인 ‘미니쉬코스’를 통해 신규 수료생을 배출했다.

미니쉬테크놀로지는 23일 제16회 미니쉬코스를 통해 총 33명의 수료생을 배출했다고 23일 밝혔다. 이에 따라 누적 수료생은 375명으로 늘었다.

미니쉬코스는 치아 복구 솔루션 ‘미니쉬 치료’를 시행하기 위해 반드시 이수해야 하는 전문 교육 과정이다. 생체모방이론(Biomimetics)을 기반으로 손상된 치아를 자연 치아와 유사한 상태로 복구하는 치료 개념을 중심으로 이론과 실습이 병행된다.

교육 과정은 프렙(Prep), 스캔, 본딩, 교합, 세팅 실습, 원데이 치료 등 임상 전반을 포함한다. 이번 과정은 3월 14~15일과 21~22일 두 차례에 걸쳐 서울 강남구 미니쉬치과병원과 신흥 교육장에서 진행됐다.

수료생들은 이후 임상 숙련도 평가와 자격 심사, 병원 시설 실사를 거쳐 ‘미니쉬프로바이(MINISH Provider)’로 등록할 수 있다. 3월 기준 미니쉬프로바이더 치과는 한국 43곳, 일본 46곳, 미국 9곳, 캐나다 1곳 등 총 99곳이 운영되고 있다.

글로벌 교육도 이어진다. 오는 4월 16~18일에는 국내에서 일본인 치과의사를 대상으로 한 글로벌 미니쉬코스가 진행되며, 5월 8~10일에는 미국 캘리포니아주 오렌지카운티에서 미국인 치과의사를 위한 교육이 예정돼 있다.

미니쉬테크놀로지 관계자는 “미니쉬코스는 단순한 기술 교육을 넘어 치료 철학을 공유할 파트너를 발굴하는 과정”이라며 “자연 치아 보존에 대한 인식을 확대하고 치아 복구 치료의 장점을 더 많은 환자가 경험할 수 있도록 네트워크를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.