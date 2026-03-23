트럼프 “이란 발전소·에너지시설 군사적 공격 5일간 중단 지시”

1

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 전쟁의 돌파구를 마련하기 위해 이란 측과 대화에 나섰다고 공식 발표했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'을 통해 "지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다"고 밝혔다.

이어 그는 "심도 있고 건설적인 대화를 바탕으로 이란의 발전소 및 에너지 시설에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다"고 설명했다. 이번 유예 조치는 대화를 통한 평화적 해결 의지를 보여주는 동시에, 이란 측의 실질적인 조치를 압박하려는 포석으로 풀이된다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 21일 이란을 향해 "48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 내 발전소를 초토화하겠다"고 강력히 경고하며 일촉즉발의 위기 상황을 조성한 바 있다. 그러나 이 같은 압박 뒤편에서 이란과 이면 대화를 지속해왔다는 점이 확인되면서, 시장과 국제사회에서는 전쟁 확산 억제에 대한 기대감이 커지고 있다.

트럼프 대통령은 이번 주 내내 이란과의 대화가 계속될 것이라고 예고했다. 다만 "협상 결과에 따라 군사행동 재개 여부가 결정될 것"이라고 덧붙여, 이란의 태도 변화가 없을 경우 언제든 강력한 물리적 타격에 나설 수 있다는 '철저한 보복' 원칙을 재확인했다.