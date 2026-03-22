닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

기획처, 석달만에 수장 공백 해소 촉각… 해부수 장관 ‘재취업 제한 위반’ 검증대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260323010006562

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 03. 22. 17:52

오늘 박홍근·황종우 후보자 인사청문회
황종우 해양수산부 장관 후보자(왼쪽), 박홍근 기획예산처 장관 후보자./제공=청와대
국회는 이번주 박홍근 기획예산처 장관 후보자와 황종우 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 실시한다. 현직 국회의원이라는 '프리미엄'과 상대적으로 대형 논란이 없다는 점에서 박 후보자가 무난히 청문회를 통과할 것이라는 관측이 나온다.

22일 정치권에 따르면 국회 재정경제위원회와 농림축산식품해양수산위원회는 23일 각각 박 후보자와 황 후보자에 대한 인사청문회를 연다.

4선 국회의원인 박 후보자는 이재명 대통령이 더불어민주당 대표를 지내던 시절 원내대표를 맡아 호흡을 맞춘 대표적 친명계 중진 정책통으로 꼽힌다. 국회 예산결산특별위원장과 운영위원장을 지냈고, 국정기획위원회에서는 기획분과위원장을 맡았다.

청문회에서는 박 후보자를 둘러싼 병역면제 의혹과 석사학위 논문 표절 의혹이 쟁점이 될 것으로 보인다.

우선 병역면제 의혹은 1994년 민주화운동으로 불이익을 받은 운동권 인사들에 대한 병역 감면 조치 이후 입영·소집 연기를 반복해 면제 처분을 받았다는 내용이다. 박 후보자는 특정 단체의 청원으로 의도치 않게 면제된 것이라고 해명했지만, 최근 천하람 개혁신당 의원의 서면질의에 해당 단체 모임에 직접 참석한 바 있다고 답하면서 논란이 이어졌다.

정치권 안팎에서는 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자와 비교해 신상 관련 의혹이 상대적으로 크지 않은 만큼, 박 후보자가 큰 무리 없이 청문회를 넘길 것이란 전망이 우세하다.

박 후보자가 장관직에 오를 경우, 옛 기획예산처를 포함해 외부 비관료 출신 정치권 인사가 예산당국 수장을 맡는 첫 사례가 된다. 또한 인준이 순조롭게 이뤄지면 기획예산처는 출범 3개월 만에 첫 수장을 맞게 된다.

기획예산처의 첫 시험대는 추가경정예산(추경)안 편성이 될 가능성이 크다. 중동 사태 장기화에 따른 에너지 수급 불안과 물류비 상승 등으로 경제 불확실성이 커지는 만큼, 선제적 재정 투입 필요성이 제기되고 있어서다.

황 후보자는 해양수산부 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인 등을 지낸 해양·항만 정책통으로 평가받는다. 청문회에선 재취업 제한 위반 의혹과 고액 자문료 수수 의혹이 도마에 오를 전망이다.

이에 대해 황 후보자는 "2023년 6월부터 이듬해 5월까지 1년간 수협중앙회 수산업발전자문위원으로 위촉돼 연간 3000만원 규모의 자문계약을 체결했다"며 "상시 자문을 제공하는 구조인 만큼 월 250만원 수준인데, 이를 6회로 나눠 회당 500만원으로 보는 것은 과장"이라고 반박했다.

한편 국회 행정안전위원회는 오는 26일 윤광일·전현정 중앙선거관리위원회 위원 후보자에 대한 인사청문회도 실시할 예정이다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기