기획처, 석달만에 수장 공백 해소 촉각… 해부수 장관 ‘재취업 제한 위반’ 검증대

|황종우 해양수산부 장관 후보자(왼쪽), 박홍근 기획예산처 장관 후보자./제공=청와대
22일 정치권에 따르면 국회 재정경제위원회와 농림축산식품해양수산위원회는 23일 각각 박 후보자와 황 후보자에 대한 인사청문회를 연다.
4선 국회의원인 박 후보자는 이재명 대통령이 더불어민주당 대표를 지내던 시절 원내대표를 맡아 호흡을 맞춘 대표적 친명계 중진 정책통으로 꼽힌다. 국회 예산결산특별위원장과 운영위원장을 지냈고, 국정기획위원회에서는 기획분과위원장을 맡았다.
청문회에서는 박 후보자를 둘러싼 병역면제 의혹과 석사학위 논문 표절 의혹이 쟁점이 될 것으로 보인다.
우선 병역면제 의혹은 1994년 민주화운동으로 불이익을 받은 운동권 인사들에 대한 병역 감면 조치 이후 입영·소집 연기를 반복해 면제 처분을 받았다는 내용이다. 박 후보자는 특정 단체의 청원으로 의도치 않게 면제된 것이라고 해명했지만, 최근 천하람 개혁신당 의원의 서면질의에 해당 단체 모임에 직접 참석한 바 있다고 답하면서 논란이 이어졌다.
정치권 안팎에서는 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자와 비교해 신상 관련 의혹이 상대적으로 크지 않은 만큼, 박 후보자가 큰 무리 없이 청문회를 넘길 것이란 전망이 우세하다.
박 후보자가 장관직에 오를 경우, 옛 기획예산처를 포함해 외부 비관료 출신 정치권 인사가 예산당국 수장을 맡는 첫 사례가 된다. 또한 인준이 순조롭게 이뤄지면 기획예산처는 출범 3개월 만에 첫 수장을 맞게 된다.
기획예산처의 첫 시험대는 추가경정예산(추경)안 편성이 될 가능성이 크다. 중동 사태 장기화에 따른 에너지 수급 불안과 물류비 상승 등으로 경제 불확실성이 커지는 만큼, 선제적 재정 투입 필요성이 제기되고 있어서다.
황 후보자는 해양수산부 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인 등을 지낸 해양·항만 정책통으로 평가받는다. 청문회에선 재취업 제한 위반 의혹과 고액 자문료 수수 의혹이 도마에 오를 전망이다.
이에 대해 황 후보자는 "2023년 6월부터 이듬해 5월까지 1년간 수협중앙회 수산업발전자문위원으로 위촉돼 연간 3000만원 규모의 자문계약을 체결했다"며 "상시 자문을 제공하는 구조인 만큼 월 250만원 수준인데, 이를 6회로 나눠 회당 500만원으로 보는 것은 과장"이라고 반박했다.
한편 국회 행정안전위원회는 오는 26일 윤광일·전현정 중앙선거관리위원회 위원 후보자에 대한 인사청문회도 실시할 예정이다.