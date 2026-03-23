카카오그룹, 비수도권 AI 인재 키운다…‘카카오 AI 돛’ 서립

4대 과기원과 'AI 인재 육성을 위한 MOU' 체결

500억원 규모 AI 육성 기금 기반 첫 행보

정부 추진 '지역 인재 양성' 목표에도 부합

2025122401002225100130111 0 카카오그룹이 4개 과학기술원과 손잡고 비수도권 AI 인재와 기업 육성을 위한 추진 기구 '카카오 AI돛'을 설립한다./카카오

카카오그룹이 4대 과학기술원과 손잡고 비수도권 AI 인재와 기업 육성을 위한 추진 기구 '카카오 AI돛'을 설립한다.23일 카카오그룹은 대전 KAIST 학술문화관에서 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 참석한 가운데 한국과학기술원(KAIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원과 'AI 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 카카오가 지난해 9월 발표한 500억원 규모의 AI 육성 기금을 기반으로 지역 AI 인재 양성과 창업 지원을 본격화하기 위한 첫 행보다. 정부가 추진 중인 '지역 인재 양성과 AX 혁신 전략'과도 궤를 함께 한다.협약에 따라 설립될 '카카오 AI 돛'은 비수도권의 AI 인프라와 투자 격차를 해소하고, 지역 기업의 글로벌 진출을 지원하는 데 초점을 맞춘다.'AI 돛'이라는 명칭은 마치 바람을 받은 돛이 배를 대양으로 밀어내듯, AI 인재 및 기업이 지역적 한계라는 파도를 넘어 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지원한다는 의미를 담았다.'카카오 AI 돛'이 전개할 주요 활동은 과기원 중심의 현장형 AI 인재 양성, 카카오의 인적·기술 자산 매칭을 통한 창업 지원, 지역 특화 산업 현안을 해결하는 산학 협력 중심의 AX 촉진 등이다. 이를 통해 지역 균형 성장의 AI 기반 선순환 모델을 구축할 계획이다.카카오는 오는 2030년까지 100개의 AI 창업팀을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 육성한다는 목표도 제시했다. 4대 과기원이 보유한 딥테크 역량을 사업화하고 문제 해결형 인재의 창업을 적극 지원할 방침이다.정신아 카카오그룹 의장은 "AI 시대의 도래로 1인 기업도 글로벌 유니콘으로 가속 성장할 수 있는 기회가 열렸다"며 "지역에서도 세계로 뻗어가는 AI 혁신 기업들이 잇따라 탄생할 수 있도록 카카오그룹이 든든한 돛의 역할을 할 것"이라고 밝혔다.