카카오맵서 벚꽃 명소 찾는다…개화 정보도

'벚꽃 지도 서비스' 오픈…전국 100여곳 명소 정보 제공

26.03.23[카카오 보도사진]카카오맵, 개화 상태 한눈에 보는 벚꽃 지도 서비스 오픈 0 카카오가 벚꽃 지도 서비스를 오픈했다./카카오

카카오의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵은 벚꽃 시즌을 맞아 '벚꽃 지도 서비스'를 오픈했다고 23일 밝혔다.이번 벛꽃 지도는 서울숲, 진해군항제, 하동십리벚꽃길 등 전국 벚꽃 명소 100여곳과 각 장소의 실시간 개화 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스로, 전국 벚꽃 명소를 찾는 이용자들을 위해 마련됐다.이번 지도는 전국 벚꽃 개화 상태를 개화 전, 개화 시작, 만개 총 3단계로 나눠 지도 위에 직관적으로 구현했다. 벚꽃 핀을 누르면 해당 장소 정보와 구체적인 개화 예상 시기 등을 확인할 수 있다. 예를 들어 서울숲(4월 3일~10일), 진해군항제(3월 27일~4월 3일)와 같이 상세 일정을 제공하며 장소 상세 페이지에서는 꽃잎이 떨어지는 애니메이션도 자동 재생된다.해당 서비스는 카카오맵 앱(버전 6.17.0) 업데이트 후 검색창에 '벚꽃 지도'를 검색하거나 검색창 하단에 있는 '벚꽃 지도' 버튼을 눌러 이용할 수 있다. 벚꽃 명소는 물론 전국 각지의 벚꽃 축제 장소까지 지도에서 손쉽게 탐색하고 발견할 수 있다.김보람 카카오맵 도메인 리더는 "봄나들이를 떠나는 이용자들이 헛걸음 하지 않고 가장 예쁘게 꽃이 피었을 때 명소를 방문할 수 있게 벚꽃 지도를 준비했다"며 "봄에는 벚꽃, 가을에는 단풍 명소 등 이용자가 쉬운 장소 탐색과 함께 계절별 즐거움까지 지도에서 만나볼 수 있도록 다양한 장소 카테고리를 마련할 것"이라고 밝혔다.