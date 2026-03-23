닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학 인터넷

카카오맵서 벚꽃 명소 찾는다…개화 정보도

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260323010006668

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 23. 10:03

'벚꽃 지도 서비스' 오픈…전국 100여곳 명소 정보 제공
26.03.23[카카오 보도사진]카카오맵, 개화 상태 한눈에 보는 벚꽃 지도 서비스 오픈
카카오가 벚꽃 지도 서비스를 오픈했다./카카오
카카오의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵은 벚꽃 시즌을 맞아 '벚꽃 지도 서비스'를 오픈했다고 23일 밝혔다.

이번 벛꽃 지도는 서울숲, 진해군항제, 하동십리벚꽃길 등 전국 벚꽃 명소 100여곳과 각 장소의 실시간 개화 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스로, 전국 벚꽃 명소를 찾는 이용자들을 위해 마련됐다.

이번 지도는 전국 벚꽃 개화 상태를 개화 전, 개화 시작, 만개 총 3단계로 나눠 지도 위에 직관적으로 구현했다. 벚꽃 핀을 누르면 해당 장소 정보와 구체적인 개화 예상 시기 등을 확인할 수 있다. 예를 들어 서울숲(4월 3일~10일), 진해군항제(3월 27일~4월 3일)와 같이 상세 일정을 제공하며 장소 상세 페이지에서는 꽃잎이 떨어지는 애니메이션도 자동 재생된다.

해당 서비스는 카카오맵 앱(버전 6.17.0) 업데이트 후 검색창에 '벚꽃 지도'를 검색하거나 검색창 하단에 있는 '벚꽃 지도' 버튼을 눌러 이용할 수 있다. 벚꽃 명소는 물론 전국 각지의 벚꽃 축제 장소까지 지도에서 손쉽게 탐색하고 발견할 수 있다.

김보람 카카오맵 도메인 리더는 "봄나들이를 떠나는 이용자들이 헛걸음 하지 않고 가장 예쁘게 꽃이 피었을 때 명소를 방문할 수 있게 벚꽃 지도를 준비했다"며 "봄에는 벚꽃, 가을에는 단풍 명소 등 이용자가 쉬운 장소 탐색과 함께 계절별 즐거움까지 지도에서 만나볼 수 있도록 다양한 장소 카테고리를 마련할 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기