“최대 60% 할인 풀린다”…신세계 랜쇼페, 4월 1일 개막

오는 4월 12일까지 개최…계열사 총출동

먹거리부터 로봇청소기까지 압도적 특가

야구장 체험 팝업 등 즐길 거리 풍성

이마트, 이달 26일부터 사전 할인 행사도

[신세계그룹] 랜쇼페 포스터 0 신세계그룹의 상반기 최대 쇼핑축제 '랜더스 쇼핑페스타' 포스터. / 신세계그룹

야구 시즌과 함께 신세계그룹의 상반기 최대 쇼핑 행사 '랜더스 쇼핑페스타(랜쇼페)'가 돌아왔다. 지난해 1조3000억원의 매출을 기록한 신세계는 올해 '체감 혜택 강화'를 내세워 봄철 소비 수요 선점에 나선다.23일 신세계그룹에 따르면 이번 행사는 이마트·신세계백화점·SSG닷컴·G마켓 등 주요 계열사가 참여하는 통합 할인 행사로 진행된다. 특히 고객 선호도가 높은 핵심 상품을 선별한 '슈퍼스타템' 16종을 앞세우고, 계열사 혜택을 한눈에 확인할 수 있는 온라인 페이지 '2026 랜슐랭 가이드'를 운영한다.이마트는 안심·등심·채끝 등 스테이크 상품을 중심으로 한 신규 브랜드 '헤비 앤 텐더'를 최대 40% 할인 판매하고, 참외·포도 등 제철 과일과 한우 등 신선식품도 최대 40% 할인한다.신세계백화점은 식품관·와인·식당가에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰팩을 제공하며, 조선호텔앤리조트는 주요 레스토랑 파인다이닝 코스를 최대 20% 할인된 가격에 선보인다.이마트24는 손종원 셰프와 협업한 간편식 7종을 출시하고 행사 기간 페어링 증정 이벤트를 진행한다. 노브랜드 버거는 신메뉴 'NBB 어메이징 더블 랜쇼페 에디션 세트'를 4700원에 판매하며, 신세계까사는 프리미엄 안마의자를 특가로 선보인다.온라인 채널도 참여한다. SSG닷컴은 참외·포도·한우 등 신선식품을 최대 40% 할인하고, 멤버십 회원을 대상으로 약 100여 종 상품을 전용 특가에 판매한다. G마켓은 로보락 로봇청소기를 특가로 판매한다.본 행사에 앞서 사전 행사도 진행된다. 이마트는 오는 26일부터 31일까지 먹거리와 생필품을 최대 60% 할인하는 '미리보는 랜쇼페'를 열고, 애플리케이션을 통해 최대 5만원 할인 쿠폰을 제공한다.'인디고 아이즈 와인'은 50% 할인된 1만4000원대에 판매되며, '하림 더 미식 당진 백미밥'과 'CJ 비비고 수제 진한 고기만두'도 각각 50% 할인된 가격에 선보인다. 콩나물·두부 등 주요 식재료 역시 할인 대상에 포함된다.오프라인 체험형 이벤트도 마련됐다. 오는 28~29일 인천 SSG랜더스필드에서는 주요 계열사가 참여하는 팝업스토어가 운영되며, 랜더스 IP를 활용한 커스텀 티셔츠 제작과 시식 행사, 경품 이벤트 등이 진행된다.유통업계에서는 봄 성수기를 앞두고 대형 할인 행사 경쟁이 본격화되고 있다는 분석이 나온다. 소비 둔화 흐름 속에서 체감 할인과 체험형 마케팅을 결합한 전략이 확산되는 모습이다.신세계그룹 관계자는 "올해 랜쇼페는 고객이 체감할 수 있는 혜택을 강화한 것이 특징"이라며 "가격 할인뿐 아니라 다양한 경험을 제공하는 통합 마케팅을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.