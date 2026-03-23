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정청래 “상임위 100% 독식” 선언…“사악한 언론도 사과하라” 압박

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심준보 기자

승인 : 2026. 03. 23. 11:39

봉하마을서 '검찰청 폐지' 보고…상임위 독점·언론 비판 동시 추진
김부겸 대구시장 차출 공식화·25조 추경 등 전방위 입법 드라이브
민주당, 봉하마을 현장 최고위원회의<YONHAP NO-3423>
더불어민주당 정청래 대표가 23일 오전 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다./연합
정청래 더불어민주당 대표가 제22대 국회 후반기 상임위원장을 민주당이 100% 독식하겠다고 선언했다. 야당과 특정 언론을 향한 전방위 압박에 나섰다. 정청래 당대표 등 여당 지도부는 23일 경남 봉하마을에서 현장 최고위원회의를 열고 공수처법·중수청법 통과에 따른 '검찰청 폐지' 성과를 고 노무현 전 대통령 묘역에 보고하는 한편, 야당의 국정 발목 잡기를 명분으로 원 구성 강행을 공식화했다.

정 대표는 "국민의힘이 위원장을 맡은 정무위의 법안 통과율은 고작 17.6%에 불과하다"라며 "후반기 상임위 구성과 운영을 100% 민주당이 맡아 책임지겠다"고 밝혔다. 이성윤 최고위원은 "내란을 비호하고 민생 현안을 가로막는 국민의힘은 국민의 짐이요 장애물"이라고 지적했다.

과거 보도와 관련해 언론계를 향한 비판도 이어졌다. 정 대표는 "무도한 검찰만이 아니라 사악한 언론도 노 전 대통령을 죽음으로 내몰았다"라며 SBS의 '논두렁 시계' 및 이재명 대통령 조폭 연루설 보도에 대한 공식 사과를 촉구했다. 황명선 최고위원은 이 대통령의 정정 보도 요구를 비판한 언론노조 SBS본부의 성명에 대해 "자신들의 잘못을 외면한 채 언론 탄압이라고 덮어씌우는 것이야말로 폭력"이라고 말했다.

이날 여당 지도부는 다가오는 6·3 지방선거를 겨냥했다. 정 대표는 "김부겸 전 총리만이 낙후된 대구 발전을 이끌 확실한 필승 카드"라며 대구시장 출마를 요청했다. 지도부는 부울경 메가시티 구축과 동북아 물류 플랫폼 조성을 약속하며 김경수 경남지사 후보와 김상욱 울산시장 후보 등 지역 출마자들에게 힘을 실었다.

이 밖의 주요 국정 현안에 대해서도 신속한 처리를 예고했다. 박규환 최고위원은 "중동 사태 장기화에 대응하기 위해 초과 세수를 활용한 '25조 원 규모의 추가경정예산' 편성을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

또한 다주택 공직자를 부동산 정책 논의에서 배제하라는 이 대통령의 지시에 따른 후속 입법, 대전 자동차 부품공장 화재 참사 원인 규명 및 피해 지원, 정치권 일각의 중동 파병 주장에 대한 철저한 재검토 등을 동시다발적으로 추진하겠다고 덧붙였다.
심준보 기자

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