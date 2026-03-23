요미우리 AI 분석, 中 대일 인지전 단계적 확산 확인

이번 분석은 2025년 10월 24일부터 2026년 1월 17일까지 엑스(X·구 트위터)와 중국 SNS에서 작성된 게시글을 대상으로 진행됐다. 'Japan' 또는 '일본'을 포함하고 '좋아요' 10건 이상을 받은 게시글 약 97만 건을 추출한 뒤, 이 가운데 일본어·영어·중국어로 작성된 대일 비판 게시글 약 32만 건을 선별해 분석했다. 특히 중국 외교부, 주일 중국대사관, 인민일보 등 중국 공산당 계열 주요 계정 약 60개의 게시글을 중심으로 논조와 맥락을 종합 분석했다.
분석 결과, 중국의 대일 비판 게시글은 다카이치 총리 발언 직후인 11월 7~9일에는 제한적인 수준에 머물렀고, 10일 중국 외교부가 공식 비판에 나서면서 일시적으로 증가했다. 이후 11~12일 다시 감소세를 보이다가 13일부터 급격히 늘어나며 본격적인 여론전이 전개된 것으로 나타났다. 전체 게시글의 조회 수 역시 14일부터 크게 증가해 여론 확산이 본격화된 시점이 확인됐다.
이 과정에서 주오사카 중국 총영사가 SNS를 통해 다카이치 총리 발언을 비판하며 "목을 베어야 한다"는 취지의 발언을 한 이후 일본 내 중국 비판과 대일 비판 게시글이 동시에 증가한 점도 확인됐다. 중국 측 여론전이 일본 내 반응을 반영해 조정됐을 가능성을 보여주는 대목이다.
내용 분석에서는 대일 비판 게시글이 '대만 문제 개입은 내정 간섭', '일본은 전쟁 책임을 충분히 반성하지 않았다' 등 36개의 '주장흐름'으로 정리됐으며, 이는 다시 '대만 문제·내정 간섭', '전후 국제질서·영토 문제', '역사 문제·전쟁 책임' 등 11개 그룹으로 분류됐다. 특정 키워드에 의존하지 않고 게시글의 논조와 맥락을 기반으로 여론 흐름을 구조적으로 파악했다는 점이 특징이다.
또한 분석에서는 중국이 대일 비판 전략을 '검토→전략 수립→본격 전개'의 단계로 진행했을 가능성이 제시됐다. 일본 내 반응을 확인한 뒤 여론전을 확대하는 방식으로 대응 수위를 조절한 정황도 포착됐다. 일본 정부 관계자는 "중국 내부 의사결정은 불투명하지만 분석 결과에 큰 이질감은 없다"고 평가했다.
한편 '인지전'은 사실과 주장, 서사를 결합해 여론과 인식을 바꾸는 전략으로 육·해·공·우주·사이버에 이어 '제6의 전장'으로 불린다. 요미우리는 이번 분석이 중국의 여론전 전개 방식과 구조를 구체적으로 드러낸 첫 사례로, 향후 대응 전략 마련에 중요한 단서가 될 수 있다고 평가했다.