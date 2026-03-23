BTS 정국 다녀간 식당 어디?”…광화문 공연 후 방문 인증에 팬들 ‘들썩’

최근 이태원화로는 공식 인스타그램을 통해 "어제 광화문 공연 마치고 늦은 저녁 식사하러 들러주셨다"며 정국의 방문 소식을 전했다. 이어 "2주 전쯤 처음 오셨을 때 맛있게 드셨는지 다시 찾아주셔서 감사하다"고 적었다. 또한 "곧 있을 월드투어도 건강하게 잘 마치시길 응원한다"고 덧붙였다.
해당 인스타 계정에는 정국과 함께 찍은 사진과 그의 사인이 공개돼 눈길을 끌었다. 특히 최근 약 4년 만의 완전체 컴백 공연 이후 방문이라는 점에서 팬들의 관심이 더욱 집중됐다.
댓글창은 전세계 팬들의 반응으로 빠르게 채워졌다. 팬들은 "컴백은 전설적이었다", "무대 위 모습이 완벽했다", "정말 멋진 공연이었다" 등 공연에 대한 찬사와 함께 "정국은 세상 모든 사랑을 받을 자격이 있다", "너무 잘생겼다", "정말 부럽다" 등의 반응을 쏟아냈다.
BTS는 정규 5집 앨범 발매를 기념해 지난 21일 서울 광화문에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 공연을 가졌다. 오는 4월 9일 경기 고양종합운동장을 필두로 월드투어를 시작한다.