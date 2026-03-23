BTS 정국 다녀간 식당 어디?”…광화문 공연 후 방문 인증에 팬들 ‘들썩’

정국 0 /이태원화로 인스타

방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 공연 이후 서울 용산구 이태원의 한 식당을 방문한 사실이 알려지며 팬들의 뜨거운 관심이 이어지고 있다.최근 이태원화로는 공식 인스타그램을 통해 "어제 광화문 공연 마치고 늦은 저녁 식사하러 들러주셨다"며 정국의 방문 소식을 전했다. 이어 "2주 전쯤 처음 오셨을 때 맛있게 드셨는지 다시 찾아주셔서 감사하다"고 적었다. 또한 "곧 있을 월드투어도 건강하게 잘 마치시길 응원한다"고 덧붙였다.해당 인스타 계정에는 정국과 함께 찍은 사진과 그의 사인이 공개돼 눈길을 끌었다. 특히 최근 약 4년 만의 완전체 컴백 공연 이후 방문이라는 점에서 팬들의 관심이 더욱 집중됐다.댓글창은 전세계 팬들의 반응으로 빠르게 채워졌다. 팬들은 "컴백은 전설적이었다", "무대 위 모습이 완벽했다", "정말 멋진 공연이었다" 등 공연에 대한 찬사와 함께 "정국은 세상 모든 사랑을 받을 자격이 있다", "너무 잘생겼다", "정말 부럽다" 등의 반응을 쏟아냈다.BTS는 정규 5집 앨범 발매를 기념해 지난 21일 서울 광화문에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 공연을 가졌다. 오는 4월 9일 경기 고양종합운동장을 필두로 월드투어를 시작한다.