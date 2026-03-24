지하 폐기물시설 화재·해상풍력 해양사고…새 재난위험 경고

행안부, 지하 자원순환시설·해상풍력단지 담은 잠재 재난위험 보고서 발간

화재·침수·선박 충돌 등 위험요인 분석…AI 원격 소화·안전수역 설정 등 대책 제시

목포해경이 해상풍력단지 해양사고 예방활동을 하고있다 1 0 목포해경이 해상풍력단지 해양사고 예방활동을 하고있다. /목포해양경찰서

지하에 들어서는 폐기물 처리시설의 화재·침수 위험과 해상풍력발전단지의 해양사고 가능성이 새로운 재난 변수로 떠올랐다. 새로운 형태의 시설물이 빠르게 늘고 있지만 사고가 날 경우 기존 대응 체계만으로는 한계가 있을 수 있다는 지적이다.행정안전부는 24일 이런 내용을 담은 '잠재 재난위험 분석 보고서'를 발간했다. 이번 보고서에는 지하 복합형 자원순환시설과 해상풍력발전단지를 둘러싼 위험 요인과 대응 방안이 담겼다. 친환경 에너지 확대에 따라 해상풍력단지가 늘어날 전망이고, 생활폐기물 처리를 위한 지하 복합형 자원순환시설 건립 계획도 확대되는 상황을 반영한 것이다.지하 복합형 자원순환시설은 화재가 나면 접근이 어렵고 환기도 쉽지 않아 대형 사고로 번질 가능성이 크다. 극한 강우로 지하공간이 침수될 경우 폐기물 처리 차질이 커지면서 생활 불편이 확산할 우려도 있다.행안부는 인공지능(AI) 원격 소화 시스템 도입과 건축물 내화 구조 기준 강화 등을 대책으로 제시했다. 침수 위험에 대응해서는 홍수 때 핵심 구역을 물막이 설비로 보호하고, 비핵심 구역은 침수 수역으로 활용해 주요 시설 피해를 줄이는 방안도 담았다.해상풍력발전단지는 해상교통 안전을 저해하거나 풍력발전기 파손에 따른 2차 피해를 낳을 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 이에 따라 안전수역 설정과 비상대응 지침 정비 같은 제도 보완이 필요하다는 의견이 제시됐다. 해외에서 들여오는 발전설비의 경우 국내 기후와 해양환경을 반영한 설계기준 마련 필요성도 함께 언급됐다.이번 개선 방안은 기후에너지환경부, 국토교통부, 해양경찰청 등 관계 기관 논의를 거쳐 마련됐다. 해상풍력발전단지의 해양사고 위험은 행안부와 해양수산부가 공동으로 분석했다. 행안부는 보고서를 관계 기관에 공유하고 실제 정책 수립에도 활용할 계획이다.김광용 재난안전관리본부장은 "사회 발전에 따라 새로운 형태의 시설이 늘어나면서 예상치 못한 사고가 발생할 위험이 커지고 있다"며 "정부는 우리 사회 곳곳에 숨겨진 재난 위험을 한발 앞서 찾아내고, 이에 철저히 대비할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.