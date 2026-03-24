닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 법원·검찰

檢, 코스닥사 주가조작 가담 기업인·전 증권사 직원 구속기소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260324010007294

글자크기

닫기

이하은 기자

승인 : 2026. 03. 24. 15:49

차명계좌에 증권사 고객 계좌까지 동원…조작 자금 흐름 추적
전직 증권사 직원, 기업인·재력가와 공모 정황…주가조작 세력 겨냥
서울남부지방검찰청2. 아시아투데이DB
서울남부지방검찰청. /아시아투데이 DB
검찰이 코스닥 상장사 주가조작에 가담한 혐의를 받는 전직 증권사 직원과 기업인을 구속 기소했다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 전날 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 전직 대신증권 직원 A씨와 기업인 B씨를 구속 기소했다고 24일 밝혔다.

A씨는 경기 지역 대신증권 지점에서 근무하던 당시 지난해 기업인 B씨와 유명 인플루언서 배우자로 알려진 재력가 C씨 등 주가조작 세력과 공모해 코스닥 상장사의 시세조종에 가담한 혐의를 받고 있다.

검찰에 따르면 이들은 매수가와 매도가를 사전에 정한 뒤 약속된 시간에 주식을 사고파는 이른바 '통정매매' 방식으로 시세를 조종한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 차명계좌는 물론 증권사 고객 계좌까지 동원한 것으로 전해졌다.

앞서 법원은 A씨와 B씨에 대해 증거인멸 및 도주 우려가 있다고 보고 지난 5일 구속영장을 발부했다. 반면 C씨에 대해서는 방어권 보장 필요성이 인정된다는 이유로 구속영장이 기각됐다.

검찰은 A씨와 B씨를 재판에 넘긴 데 이어 C씨에 대한 수사도 계속하고 있다.
이하은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

트럼프 “쟁점 대부분 합의” vs 이란 “대화 없다”…중동 정세 가를 ‘5일 유예’와 ‘5대 변수’

李 “차량 5부제 필요”…정부, 25일부터 공공부문 의무화 추진

“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

트럼프 “5일 유예” 전환 속 이란, 누가 통치하나…지도부·외교·거리 ‘3각 생존 구조’

트럼프, 이란 에너지 시설 폭격 ‘5일 유예’ 선언…중동 정세 협상 국면 전환

BTS 광화문 컴백 열기 속 중국 타오바오·알리 불법 굿즈 판매 논란

지금 뜨는 뉴스

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

펄어비스, ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다