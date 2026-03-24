서울 초중고 1328개교 기초학력 진단...서울시교육청, 맞춤 지원에 334억원 투입

서울 초중고 1328개교 기초학력 진단...서울시교육청, 맞춤 지원에 334억원 투

초중학교 튜터 620명 배치·서울학습진단성장센터 운영…학교 안팎 지원 강화

'선생님 반갑습니다' 0 3월 3일 대구 달서구 대구 장동초등학교에서 이날 입학한 1학년생들이 처음 교실에 들어가 선생님과 첫인사를 나누고 있다.(기사 내용과 무관) /연합뉴스

서울시교육청이 올해 기초학력 보장 사업에 334억원을 투입한다. 서울 시내 초·중·고 1328개교 전체를 대상으로 학교별 여건과 학습지원대상학생 현황을 반영한 맞춤 지원에 나선다.서울시교육청은 24일 '2026 서울형 기초학력 지원체계' 운영 계획을 발표했다. 학습지원이 필요한 학생을 조기에 가려내 교실과 학교, 학교 밖을 잇는 지원 체계로 맞춤형 지원을모든 학교는 학습지원대상학생 지원협의회를 꾸리고 3월 1~3주 진단활동 집중주간을 운영한다. 초1부터 고3까지를 대상으로 다층적·통합적 진단을 실시한 뒤 진단 결과와 기초학력 미달 원인을 함께 고려해 학습지원대상학생을 선정하고 학생별 지원 계획을 세운다. 다만 초1은 학교 여건에 따라 6~7월에도 시행할 수 있다.학교 현장 지원을 위해 기초학력 책임지도 예산 약 147억원이 투입된다. 학교별 학습지원대상학생 수와 학교 규모, 여건 등을 반영해 차등 지원하는 방식이다. 각 학교는 정규수업 시간 협력강사를 활용한 협력수업, 방과후 교과 보충 프로그램, 담임 또는 교과교사와 함께하는 프로그램 등을 학교 상황에 맞게 운영할 수 있다.초·중학교에는 학습지원 튜터 620명을 지원한다. 관련 예산은 약 74억원이다. 올해는 튜터 1인당 지원액을 기존 1000만원에서 1200만원으로 늘렸다. 학기 중에도 기초학력 지원이 끊기지 않도록 하겠다는 취지다.학교 차원에서 해결하기 어려운 복합 요인을 지닌 학생에 대한 지원을 강화한다. 서울시교육청은 11개 교육지원청에서 서울학습진단성장센터를 운영해 심층진단과 맞춤 지원을 제공한다. 서울교대를 서울기초학력지원센터 운영 기관으로 선정해 서울형 기초학력 보장 정책 추진 기반도 마련하기로 했다.올해는 진단검사 시행 현황 공유 강화, 표준화된 진단도구 기반 맞춤 지원 확대, 진단검사 결과 개별 통지 강화, 학습지원대상학생 학습 이력의 체계적 관리, 서울기초학력지원센터 지정·운영 등을 중점 과제로 삼았다. 조례 시행에 따라 각 학교는 진단검사 시행 일자와 과목, 응시자 수 등을 학교운영위원회에 보고하고 학습 이력을 체계적으로 보관·관리하게 된다.책임교육학년인 초3과 중1은 표준화된 진단도구를 활용해 기초학력 진단을 실시한다. 올해 통합 운영되는 국가기초학력지원포털을 통해 인지적·정의적 영역의 진단과 보정지도, 향상도 검사 결과를 바탕으로 학생별 맞춤 지원도 확대한다.학년별 프로그램도 이어간다. 초1·2 읽기 성장 프로젝트, 초·중 도약캠프, 중학교 랜선야학, 심층진단 집중학년제 등을 통해 학교 안팎에서 학습 지원을 이어갈 계획이다.정근식 서울시교육감은 "기초학력은 학생의 기본권이며, 이를 지원하는 것은 국가의 당연한 책무"라며 "2026 서울형 기초학력 지원체계를 통해 단 한 명의 학생도 배움에서 소외되지 않도록 빈틈없는 다중 학습안전망을 구축하겠다"고 말했다.