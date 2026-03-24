교육부 “독도 영유권·역사 왜곡 교과서 시정하라”…일 고교 교과서 검정에 유감

독도 0 '독도는 일본땅' 주장한 일본 고교 교과서 /연합뉴스

일본 정부가 고등학교 교과서 검정에서 독도 영유권 주장과 과거사 왜곡 서술을 유지한 데 대해 교육부가 즉각 시정을 촉구했다.교육부는 24일 대변인 성명을 내고 "일본 문부과학성이 대한민국의 독도 영토주권을 부정하고 자국 중심 역사관에 따라 과거의 역사적 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표한다"며 시정을 강력히 요구했다.교육부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 지속하는 것은 결코 용납할 수 없다고 밝혔다. 또 조선인 강제동원과 일본군 '위안부' 등 일본 제국주의의 과오를 축소·은폐하는 기술은 명백한 역사 왜곡이라고 했다.교육부는 미래지향적 한·일 관계 발전을 위해서라도 일본 정부가 한·일 양국의 선린우호 관계를 공고히 하고 동북아의 평화와 협력을 증진하는 책임 있는 자세를 보여야 한다고 강조했다. 앞으로도 일본 교과서의 독도 영토주권 침해와 역사 왜곡의 부당성을 지속적으로 지적하고, 초·중등 학생을 포함한 대국민 독도 교육과 역사 교육도 한층 강화한다는 방침이다.앞서 일본 문부과학성은 이날 교과서 검정 조사심의회 총회를 열고 고등학교가 2027년도부터 사용할 사회과 교과서 심사 결과를 확정했다. 검정 대상은 일본사탐구, 세계사탐구, 정치·경제, 지리탐구 등이다.새 정치·경제, 지리탐구 교과서 대부분에는 독도 영유권을 주장하는 일본 정부 견해가 실렸고, 일부 교과서에는 독도를 일본 고유 영토라고 하거나 한국이 불법 점거하고 있다는 서술도 담겼다. 역사 관련 교과서에서는 징용·위안부 문제와 관련해 강제성을 약화하는 방향의 기술이 이어졌다.