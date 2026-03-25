[새책]AI 시대, 당신의 뇌는 안녕한가 ‘내 뇌를 빌려주다’

검색·숏폼·알고리즘이 바꾼 사고 구조

신경과학으로 풀어낸 '인지 주권 회복 전략'

내 뇌를 빌려주다 0 '내 뇌를 빌려주다' 표지. /북랩

디지털 기술이 인간의 사고 체계를 어떻게 바꾸고 있는지를 정면으로 다룬 신간이 출간됐다. '내 뇌를 빌려주다 - AI 시대, 생각의 주권을 되찾는 신경과학'은 인공지능과 알고리즘이 일상 전반을 지배하는 시대, 인간이 편리함의 대가로 '생각의 주권'을 잃어가고 있다는 문제의식에서 출발한다. 스마트폰과 검색 엔진, 숏폼 콘텐츠에 대한 의존이 단순한 생활 방식의 변화에 그치지 않고, 뇌의 작동 방식 자체를 바꾸고 있다는 점을 신경과학적 근거로 짚어낸다.북랩이 펴낸 이 책은 우리가 무심코 반복하는 디지털 습관들을 하나씩 해부한다. 검색에 의존하는 행동이 기억 형성 과정을 어떻게 변화시키는지, 짧은 영상 중심의 콘텐츠 소비가 주의력 시스템을 어떻게 재편하는지, 내비게이션 사용이 공간 인지 능력과 해마 기능에 어떤 영향을 미치는지를 다양한 연구 결과를 통해 설명한다. 특히 '구글 효과(Google Effect)'로 불리는 디지털 기억 외주화 현상을 핵심 개념으로 제시하며, 기억을 저장하기보다 '찾는 법'을 기억하는 방식이 뇌의 시냅스 가소성과 장기 강화(LTP)에 변화를 일으킨다고 분석한다.저자진은 의학·경영·기술 분야를 아우르는 전문가들로 구성됐다. 소화기내과 전문의이자 의학박사인 임규성, AI 기술 분야에서 활동하는 강시철, 디지털 헬스케어 산업을 이끌어온 이희원이 공동 집필했다. 이들은 서로 다른 전문 영역을 바탕으로, 기술 발전이 인간의 인지 구조에 미치는 영향을 다층적으로 분석한다.책이 강조하는 문제의식은 명확하다. 인류는 역사상 가장 많은 정보에 접근할 수 있는 시대를 살고 있지만, 정작 그 정보를 깊이 있게 이해하고 활용하는 능력은 오히려 약화되고 있다는 것이다. 저자들은 이러한 현상이 단순한 집중력 저하가 아니라 창의성, 비판적 사고, 판단력 등 인간 고유의 고차원적 능력 전반에 영향을 미치고 있다고 지적한다.특히 알고리즘 기반 콘텐츠 환경에 대한 분석이 눈에 띈다. 개인의 취향에 맞춰 콘텐츠를 추천하는 시스템은 편리함을 제공하는 동시에, 정보의 다양성을 제한하는 '필터 버블'과 '확증 편향'을 강화한다. 여기에 10~20초 단위로 소비되는 숏폼 콘텐츠는 뇌의 보상 시스템을 자극해 도파민 중심의 반복 구조를 만들고, 결과적으로 주의력을 파편화하는 '팝콘 브레인' 상태를 유도한다는 설명이다. 저자들은 이러한 변화가 특히 청소년기의 뇌 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고한다.이 책은 문제 제기에 그치지 않고 구체적인 대안도 제시한다. 핵심 개념은 '인지적 마찰(Cognitive Friction)'이다. 의도적으로 불편함을 도입해 사고의 깊이를 회복하자는 전략으로, 효율성과 속도를 중시하는 디지털 환경에 대한 일종의 '역행적 처방'이다. 종이책 읽기, 손으로 직접 글을 쓰는 습관, 길을 외워 이동하기, 멍때림을 통한 디폴트 모드 네트워크(DMN) 활성화 등 일상에서 실천 가능한 방법들을 체계적으로 제시한다. 이러한 방법들은 '8주 인지 주권 회복 프로그램' 형태로 정리돼 독자들이 단계적으로 적용할 수 있도록 했다.나아가 책은 기술과 인간성의 관계에 대한 철학적 질문으로 논의를 확장한다. 정보에 의존하는 존재로 살아갈 것인지, 아니면 스스로 사고하고 판단하는 주체로 남을 것인지에 대한 선택의 문제를 제기한다. 저자들은 "지식에서 지혜로, 인지 오프로딩에서 인지 주권으로의 전환"이 필요하다고 강조하며, 인간이 기술과 공존하기 위해서는 무엇을 지켜야 하는지 고민해야 할 시점이라고 말한다.북랩. 336쪽.