“충북 선택이 대한민국 미래 결정”…與, 충주서 ‘지방선거 승리’ 다짐

與, '4무(無)공천·4강(强)공천' 재차 강조

중동 전쟁 장기화…"차량 5부제 운동 동참 부탁"

충주 민생현장 최고위, 발언하는 정청래 대표<YONHAP NO-3430> 0 더불어민주당 정청래 대표가 25일 충북 충주시 유네스코국제무예센터 국제회의장에서 열린 민생현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

더불어민주당 지도부가 25일 충청북도 청주에서 최고위원회의를 열고 6·3 지방선거 승리를 다짐했다. 정청래 더불어민주당 대표는 "충북이 이차전지·바이오 등을 기반으로 산업과 물류 거점이 될 수 있다"며 "충북이 발전해야 모든 지역이 발전할 수 있다"고 강조했다.황명선 최고위원은 "충북은 대한민국의 동서남북을 잇는 지리적 중심축이자 반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단산업이 집적된 균형성장의 거점"이라며 "민주당은 충북의 경제적 성장이 지역경제의 활력과 도민 여러분들의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 확실하게 뒷받침하겠다"고 말했다.이에 임호선 충북도당위원장 직무대행은 "충주에서 이기는 곳이 삼국시대의 주도권을 잡았다. 이번 선거도 마찬가지라고 생각한다. 충북의 선택이 대한민국의 미래를 결정할 것"이라고 했다. 그러면서 "저희 도당은 충북 승리를 위해 지도부의 지원에 힘입어 반드시 충북이 승리하는 충북 승리로 보답할 것을 약속드린다"고 밝혔다.민주당 지도부는 이날 현장에서 '4무(無)공천, 4강(强)공천'을 재차 강조했다. 정 대표는 "억울한 컷오프가 없고 낙하산 공천이 없다. 공천심사 과정에서의 부정부패·부정비리를 근절하겠다. 그리고 부적격 후보를 내지 않겠다"고 했다.이어 "누구나 다 경선에 참여할 수 있어서 가장 민주적인 절차를 거친 경선을 통해 가장 경쟁력 있는 후보를 뽑아내고자 하는 공천 혁명이다. 공천 혁명을 통해 선거 승리 혁명을 반드시 이뤄내겠다"고 부연했다.중동 전쟁 장기화로 경제 불확실성이 심화하고 있는 만큼, 민주당도 에너지 소비 절약에 동참하는 등 솔선수범 하겠다는 입장이다.정 대표는 "이재명 대통령께서 공공기관 차량 5부제 등 공공 부문의 솔선수범과 국민 여러분들의 에너지 절약 운동 참여를 당부했다"며 "저부터 실천하겠다. 제 차량 끝 번호 1에 맞게 월요일에는 대중교통을 이용해서 출퇴근하겠다. 민주당 국회의원들께서도 모두 이 운동에 동참해 주실 것을 부탁드린다"고 말했다.