일본인 62% “세계 최고 치안국가 원해”

요미우리·日국제문제연구소 공동조사…'기술력·복지·평화국'이 뒤이어

clip20260325112620 0 도쿄의 긴자 거리를 걷고 있는 일본인들/최영재 도쿄 특파원

일본 국민 10명 중 6명이 일본이 '세계 최고 수준의 치안국가'를 목표로 해야 한다고 답했다는 여론조사 결과가 나왔다. 국제 정세 불안 속에서 '안전한 일상'을 중시하는 일본 국민 의식이 세대별로 공통된 특징으로 나타났다.요미우리신문과 공익재단법인 일본국제문제연구소(JIAA)는 일본의 장래 국가상과 외교·안보, 경제안전보장, 사회보장 등과 관련한 국민 의식을 묻는 전국 여론조사를 실시했다고 25일 보도했다. 이번 조사는 1월 19일부터 2월 26일까지 일본 전역의 유권자 3000명을 대상으로 우편 방식으로 진행됐으며, 2085명이 응답해 응답률은 70%였다.'앞으로 일본이 어떤 나라를 지향해야 하는가'라는 질문(복수응답)에는 '세계 톱 수준의 치안을 유지하는 나라'가 62%로 가장 많았다. 연령별로는 18~39세 청년층에서 69%, 60세 이상 고령층에서도 57%가 해당 항목을 선택했다. 치안에 대한 선호는 세대를 초월한 공통 인식으로 나타났다.두 번째로 많은 응답은 '세계 최고 수준의 기술력을 가진 나라'(53%)였다. 이어 '사회복지제도가 충실한 나라'(52%), '평화를 세계에 호소하는 나라'(50%)가 뒤를 이었다. 요미우리는 세계 각지에서 분쟁이 이어지는 상황 속에 '평화롭고 안심할 수 있는 사회'를 바라는 의식이 반영된 결과라고 설명했다.일본이 앞으로 국제사회에서 어떤 역할을 중시해야 하는지를 묻는 항목(복수응답)에서는 '법의 지배에 근거한 국제질서 유지·강화'(45%)가 가장 많았다. '기후변화·환경문제 대책'(44%)과 '국제규칙에 따른 공정한 무역·투자 확보'(42%)가 각각 뒤를 이었다. 국제 규범과 질서를 중시하는 경향이 드러난 셈이다.사회보장 정책 방향에 대해서는 '서비스 충실'보다 '부담 경감'을 우선해야 한다는 의견이 많았다. '어느 쪽이든 부담을 줄여야 한다'는 응답을 포함해 '부담 경감'을 택한 비율은 64%로, '서비스 충실'(32%)보다 두 배가량 많았다.향후 국가 예산을 늘려야 할 분야로는 '의료'가 43%로 가장 높았다. 이어 '연금'(40%), '개호(노인돌봄)'(36%) 순이었다. 반면, 예산을 줄여야 한다고 답한 분야는 '개도국에 대한 경제협력'(52%), '생활보호'(40%), '국채 상환'(27%) 순으로 나타났다. 복지 확대의 필요성에는 공감하면서도 해외 원조보다 국내 생활 안정에 재정을 집중해야 한다는 인식이 반영된 것으로 보인다.일본의 미래 과제에 대한 관심도를 묻는 질문에서는 '관심이 있다'는 응답이 93%에 달했다. 이번 조사는 요미우리와 일본국제문제연구소가 공동으로 질문항목을 작성해 이상적인 국가상, 외교·안전보장, 경제안전보장, 사회보장, 외국인 문제 등 다양한 주제를 다뤘다고 신문은 전했다.일본국제문제연구소(JIAA)는 요시다 시게루 전 총리의 제안으로 1959년 설립된 민간 싱크탱크다. 외교·안보 정책 연구와 정부 정책 제언을 주요 활동으로 하며, 2021년 미국 펜실베이니아대가 선정한 '2020 올해의 싱크탱크'를 수상한 바 있다. 현재 이사장은 사사에 겐이치로 전 주미 대사가 맡고 있다