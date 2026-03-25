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[포토] 국회 찾은 사이드 쿠제치 주한 이란대사

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 25. 12:30

사이드 쿠제치 주한 이란대사가 25일 국회에서 김석기 국회 외교통일위원장과 면담을 하기 위해 외통위 소회의실로 향하고 있다.
이병화 기자

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