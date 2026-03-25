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[여행브리핑] 한화 더 플라자 “LCK 보고, 호캉스도 하고” 外

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이장원 기자

승인 : 2026. 03. 25. 15:34

◇ 더 플라자 '비욘드 더 챌린지 위드 HLE'

02. 더 플라자 전경
한화호텔앤드리조트 제공
한화호텔앤드리조트 더 플라자는 '리그 오브 레전드(LoL)' 경기 관람을 연계한 상품을 출시했다. '비욘드 더 챌린지 위드 HLE' 패키지는 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 경기 티켓 2매와 디럭스룸 1박으로 구성된다. 4월 1일부터 7월까지 경기 일정에 맞춰 이용 가능하다. 무작위로 선정된 객실에 HLE 선수단 친필 사인이 담긴 유니폼을 비치하는 이벤트도 진행한다. 더 플라자는 LCK 경기가 열리는 '치지직 롤파크'에서 도보 약 15분 거리에 위치해 있다. 명동, 덕수궁, 서촌 등 서울 주요 관광지와 인접해 있으며 시청 광장과 광화문 일대가 한눈에 들어오는 조망을 갖췄다.

◇ 하나투어 '떠나기 좋은 계절, 연천 나들이'

[하나투어 사진자료]하나투어, 2026 구석기 축제 연계 연천 나들이 기획전 진행
하나투어 제공
하나투어는 황금연휴로 만들기 좋은 5월 초, 구석기 바비큐 체험을 할 수 있는 연천 상품을 운영한다. 하나투어는 연천 구석기 축제와 연계해 '떠나기 좋은 계절, 연천 나들이' 기획전을 진행한다. 바비큐는 물론 세계 구석기 체험 마당, 구석기 퍼레이드, 구석기 올림픽 등의 다양한 프로그램을 마련했다. 기획전은 축제 연계 캠핑, 리조트, 버스 투어 등으로 나뉜다. 각 상품 모두 구석기 축제 입장권과 최대 2만원의 지역상품권이 제공된다. 2030세대 전용 밍글링 투어와 축제를 연계한 당일 여행도 있다. 웰니스 커뮤니티 '서울모닝커피클럽(SMCC)'이 호스트로 동행한다.

◇ 파라다이스 부산 '스프링 고메'

[사진] 남풍 팔진해물탕면
파라다이스 제공
파라다이스 호텔 부산은 '스프링 고메' 객실 패키지를 운영한다. 봄을 맞아 15만 원 상당의 호텔 F&B 업장 혜택이 담긴 것이 특징이다. 디럭스 객실 1박에 파라다이스 호텔 부산의 식음 업장인 라스칼라, 남풍, 크리스탈 가든의 메뉴들을 맛볼 수 있도록 구성했다. 패키지에는 고품격 오션 스파 씨메르와 야외 오션스파 풀 올데이 이용이 포함된다. BMW 키즈 드라이빙 및 엔터테인먼트 공간 플레이 랩도 1박 당 1회 이용할 수 있다. 파라다이스 호텔 부산은 객실 1박에 '아뜰리에슈'의 까레 제품을 제공하는 '프리미엄 베이비 컴포트' 패키지도 새로 선보인다.

◇ 켄싱턴리조트 가평 '어린이 축구왕'

이랜드파크 켄싱턴리조트 가평 ‘어린이 축구왕’ 대표 이미지
이랜드파크 제공
이랜드파크 켄싱턴리조트 가평은 서울 이랜드 FC와 함께하는 '어린이 축구왕' 패키지를 출시했다. 어린이들이 프로 선수들의 훈련 일정과 문화를 직접 경험할 수 있도록 기획했다. 5월 4일 또는 5일 체크인하는 1박 2일 투숙객이 대상이다. 패키지에 포함된 어린이 축구 원데이 클래스는 5월 5일리조트 내 서울 이랜드 FC 전용 구장에서 열린다. 참가 어린이는 서울 이랜드 FC 선수단이 실제 사용하는 라커룸과 훈련 시설을 견학한다. 선수들이 직접 코치로 나서 드리블, 패스 등 주요 기본기를 전수한다. 응용 기술 교육과 미니 게임도 진행한다. 팬 사인회와 기념 촬영도 마련했다. 참가 신청은 7세부터 11세까지 가능하다.
이장원 기자

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