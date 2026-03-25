황종우 해수부 장관 취임…‘관료형 리더십’ 본격화

기획·안전·정무 경험 두루 갖춘 해수부 정통 관료

청와대 경험으로 정무 보완…정책 추진력 강화 기대

황종우 해수부 장관 0 황종우 해양수산부 장관이 25일 해수부 부산청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. / 제공=해수부

"긴장의 끈을 놓지 않고, 우리 선원과 선박의 안전을 최우선으로 관리하고 해운 선사, 수출입 기업, 어업인의 피해에 적극 대응하겠다."황종우 해양수산부 장관은 25일 취임사를 통해 가장 시급한 현안으로 중동 상황을 꼽으며 이같이 강조했다. 이는 단순한 메시지가 아니라 선원 생명 보호, 해운 안정 확보, 수출·물가 충격 최소화 등 중동 상황에 따른 해수부의 최우선 정책 방향을 명확히 한 것이다. 석 달 넘게 이어진 해수부 장관 공백에 마침표를 찍은 황 장관의 축적된 현장 경험이 돋보이는 대목이다.특히 글로벌 해상 운임 변동성과 항로 불안이 지속될 경우 국내 수출입 기업의 비용 부담은 물론, 에너지·원자재 수급과 직결된 물가에도 영향을 미칠 수 있다는 점에서 황 장관의 위기 인식은 현실적이라는 평가다.해수부에 따르면 황 장관은 해양·항만 정책을 중심으로 20년 넘게 경력을 쌓아온 대표적인 내부 출신 인사로, 정책 설계와 조직 운영 능력을 겸비한 인물로 평가된다.1967년 부산 출생인 그는 부산동고와 서울대 사법학과를 졸업한 뒤 1995년 행정고시 38회로 공직에 입문했다. 이후 1996년 출범한 해수부에서 26년간 해양·항만 정책 분야에 특화된 경력을 쌓았다.그는 해수부 내 핵심 요직을 두루 거친 '정통 관료'로 꼽힌다. 항만물류기획과장, 해양정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등 정책·홍보·안전·기획을 아우르는 주요 보직을 모두 경험하며 부처 전반에 대한 이해도를 높였다.이 가운데 기획조정실장 경험은 장관으로서의 강점으로 꼽힌다. 예산과 조직, 정책 조율을 총괄하는 자리에서 정책 우선순위를 설정하고 부처 간 협업을 이끌어온 만큼, 복합 위기 상황에서 요구되는 컨트롤타워 역할 수행 능력을 이미 입증했다는 평가다.청와대 근무 이력도 눈에 띈다. 노무현 정부 시절 대통령비서실 연설비서관실 행정관으로 5년간 근무하며 정책 메시지와 국정 철학을 다듬는 역할을 맡았고, 문재인 정부에서도 선임행정관을 지냈다. 관료 출신 장관의 약점으로 꼽히는 정무 능력을 보완할 수 있는 부분이다.정부 내 정책 호흡 측면에서도 긍정적이다. 이재명 대통령이 강조해 온 '성과 중심 국정운영' 기조와 황 장관의 전문성이 맞물릴 경우, 해양수산 정책의 속도와 완성도를 동시에 높일 수 있다는 관측이 나온다. 실제로 해수부 관계자는 "조직을 잘 아는 내부 인사가 장관으로 온 만큼 향후 정책 추진 속도가 빨라질 것으로 기대된다"고 말했다.국회 농림축산식품해양수산위원회도 인사청문 경과보고서에서 황 장관에 대해 "산적한 현안을 해결하고 해양수산정책의 미래지향적 발전을 이끌 적임자"라고 평가했다.