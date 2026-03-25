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곽튜브, 결혼 5개월 만에 득남…“분유 생각보다 덜 달달”

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정아름 기자

승인 : 2026. 03. 25. 16:51

곽튜브
/곽튜브 인스타
여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)이 아빠가 됐다는 소식을 전하며 팬들의 축하가 이어지고 있다.

곽튜브는 최근 자신의 인스타그램에 "따뜻한 봄에 아빠가 되었습니다. 엄마를 많이 닮았네요. 더 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라는 짧은 글과 함께 득남 소식을 알렸다. 담백한 표현 속에서도 벅찬 감정이 전해지며 팬들의 관심을 모았다.

게시물이 공개되자 댓글창에는 축하 메시지가 쏟아졌다. "너무 귀엽다, 축하해!", "웰컴 투 유부월드", "아기 너무 예쁘다, 환영해!", "준빈아 축하해!" 등 유쾌하고 따뜻한 반응이 이어졌다. 특히 "준빈이가 이제 나보다 형이다"라는 재치 있는 댓글은 많은 공감을 얻으며 높은 '좋아요'를 기록했다.

또한 "아기가 아빠를 많이 닮았다", "행님 축하해요!", "축복이 가득하길 바란다" 등 다양한 메시지가 이어지며 새로운 가족의 탄생을 함께 축하하는 분위기가 형성됐다.

그는 "분유먹는날 기대했는데 생각보다 안달달하다"며 추가로 인스타그램 스토리에 분유 사진을 공유하기도 했다.

곽튜브는 해외여행 등의 콘텐츠로 유튜브 구독자 215만명을 확보하고 있는 대형 유튜버다. 지난해 10월 비연예인과 결혼식을 올렸다.
정아름 기자

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