이정현 “공천 기준” 강조해도…‘깜깜이 경선’ 논란 ing

대구시장 공천 관련 브리핑하는 이정현 공관위원장 0 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 지난 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다./연합뉴스

국민의힘 공천을 둘러싼 내부 갈등이 격화하고 있다. 이정현 공천관리위원장이 '정량 지표와 판단 기준'의 존재를 거듭 강조하고 있지만, 그 결과와 구체적 탈락 사유를 공개하지 않으면서 '깜깜이 경선' 논란은 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 공천의 절차적 정당성 논란이 무소속 출마나 탈당 움직임으로 이어지며 국민의힘 전체 전력에 타격을 줄 수 있다는 우려도 나온다.이 위원장은 25일 페이스북을 통해 '쇄신 공천'을 둘러싼 비판에 대해 "이번 공천은 흔들린 것이 아니라 일부러 흔든 것"이라며 "조용하게 가려면 현역 그대로 두고 기득권을 유지하면 되지만 그렇게 하면 정치가 바뀌지 않는다"고 밝혔다.이 위원장은 공천 기준과 관련해서도 "경쟁력 있는 곳은 단수 공천, 경쟁이 필요한 곳은 경선, 구조를 바꿔야 할 곳은 새로운 방식을 도입했다"며 "여론조사, 감사자료, 직무평가 등 정량지표와 함께 선거구도, 현지 사정, 국민 눈높이 등을 종합적으로 반영했고, 모든 결정은 공관위원 전원의 토론과 동의를 거쳤다"고 강조했다.당내 일각에서 거론되는 장동혁 대표의 '차도살인(제삼자를 앞세워 적을 공격) 공천' 주장에도 "당 지도부와 철저히 거리를 유지했다"며 선을 그었다. 그는 "낙하산, 계파, 사천, 돈 공천은 없었다"며 "강화된 부적격 기준과 정밀한 가감점, 면접과 현장 실사, 암행 조사까지 완전히 다른 시스템이 작동했다"고 말했다.이 위원장의 해명에도 현장 반발은 격화되는 양상이다. 경북지사 예비경선에서 탈락한 임이자 의원은 "공관위가 본인들에게는 지지율이 나왔는지 알려줘야 하는데 지금까지 알려주지도 않고 있다"며 "중진을 컷오프하려면 사전조율 정도는 해야 되는 것 아니냐"며 공관위 운영에 의문을 드러냈다. 서울시장 후보에 참여했던 이상규 전 서울 성북을 당협위원장 또한 "공정성을 잃은 선거는 시작도 하기 전에 명분을 잃고, 명분을 잃은 선거는 결코 승리할 수 없다"고 강하게 반발했다.장 대표까지 나서 '당을 위해 필요한 희생이 있다면 감수해야 할 때'라며 공관위 결정을 존중해야 한다는 입장을 밝혔지만, 예비후보들 사이에서는 무소속 출마나 탈당 가능성까지 거론되고 있다. 이 같은 움직임이 현실화할 경우 수도권 확장 전략은 물론 '보수 코어'인 대구·경북(TK) 결집에도 균열이 생기며 국민의힘 전반의 선거 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.