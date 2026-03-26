닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

병역자원 급감에 ‘입대 문턱’ 낮추자…軍 내 신원특이자 2.4만명 급증

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260325010008032

글자크기

닫기

지환혁 기자

승인 : 2026. 03. 26. 11:08

'신원특이자' 3년 새 급증…성범죄, 공안사범, 마약, 지명수배자 등 식별
"인력 확보 급급해 안보 갉아먹는 자충수…정밀 검증 시급"
clip20260326110643
본 이미지는 AI가 만든 이미지 입니다.
군이 부족한 병력을 채우기 위해 입대 기준을 완화한 결과, 성범죄와 마약, 심지어 살인미수 전과자나 지명수배자까지 군 내부로 유입되는 현실이 실제로 확인됐다. 병역 자원 급감이라는 현실의 벽 앞에 군의 '안보 빗장'이 위태롭게 흔들리고 있다.

26일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 국군방첩사령부로부터 제출받은 '2025년 신원조사 현황'에 따르면 지난해 신원조사 대상자 33만여 명 중 2만 4000여 명이 '신원특이자'로 식별됐다. 이는 2023년 1만 6000여 명 대비 불과 3년 사이에 50%가 폭증한 수치다.

지난해 실시한 신원조사는 총 33만여 명을 대상으로 실시했는데, 조사 대상자 중 7%가 보안상 결격 사유가 있는 인물이었다. 이들 신원특이자의 75%(1만 8000여 명)는 실제 범죄 및 수사 경력을 보유하고 있었다.

특히 군 기강을 뿌리째 흔들 수 있는 강력 범죄자들이 다수 포함됐다. 방첩 취약 범죄인 금전 비위(1700여 명), 성범죄(680여 명), 도박(210여 명), 마약(50여 명) 등 군 내부 사고와 직결될 수 있는 인원이 15% 를 차지했다.

국가보안법 위반 등 공안 사범(20명)과 미성년 강간 등 지명수배자(74명)이 식별되어 경찰 국가수사본부로 해당 내용이 이첩된 것으로 확인됐다.

더 큰 문제는 이들이 단순 병사에 그치지 않는다는 점이다. 지난해 신원조사 대상에는 비밀취급 인가 대상자(7만9000여 명)와 임관·임용자(5만9000여 명), 진급 대상자(5만7000 명) 등이 포함되어 있다. 신원 관리 체계가 작동하지 않을 경우 직접적인 군사기밀 유출로 이어질 위험이 있다는 지적이 나온다.

방산업체 채용 예정자 중에서도 사기·횡령 등 금전 비위자가 다수 확인되면서, 국가 전략 자산인 첨단 무기 체계의 보안 관리도 우려된다.

유용원 의원은 "병역 자원이 부족한 것은 사실이나, 인력 확보에만 급급해 병역의 문턱을 지나치게 낮추는 것은 군의 전투력을 스스로 갉아먹는 자충수"라며 "특히 비밀취급 인가, 첨단무기 운용, 부대 출입, 방산업체 종사 예정자 등 군사기밀과 직결되는 인원에 대해서는 보다 정밀한 조사와 지속적인 관리가 필요하다. 직군별 위험요인을 반영한 실효성 있는 신원조사·방첩 체계가 더욱 강화돼야 한다"고 강조했다.
지환혁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

李대통령 재산 49억…1년 새 18억 증가, 靑 참모 평균 27억

이란, 美 15개 종전안 ‘공식 거부·물밑 검토’ 이중 행보…핵·호르무즈 놓고 충돌 속 지상전 기로

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

국민의힘, 박민영 포함 대변인단 7명 전원 재임명

나동연 vs 민주당 후보군, 양산 민심이 초박빙으로 갈라섰다

국힘 후보들 오차범위 내 난타전, 기장 민심은 아직 유동적

지금 뜨는 뉴스

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’